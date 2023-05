Želízka v NHL. 6 posledních českých hokejistů, kteří letos mohou získat Stanley Cup

Už se zdálo, že by Radko Gudas mohl přijet na mistrovství světa, Florida však senzačně otočila sérii s Bostonem a postoupila do dalšího kola. Panthers nyní bojují s Torontem, které v prvním duelu dokázali porazit. Dvaatřicetiletý Gudas patří v play-off ke klíčovým postavám svého týmu.

Martin Nečas prožil parádní základní část. Čtyřiadvacetiletý útočník během ní posbíral 71 bodů a vytvořil si vlastní maximum. V prvním kole play-off pomohl gólem a dvěma nahrávkami k postupu přes New York Islanders. Teď Carolinu čeká série s New Jersey.

Vítek Vaněček a Ondřej Palát (New Jersey Devils)

Devils v úvodním kole play-off zvládli sedmizápasové drama proti New Yorku Rangers. Ke klíčovým postavám New Jersey patřil Ondřej Palát (na snímku), který už má ve sbírce dva Stanley Cupy s Tampou Bay. Ta je už ze hry venku, Palát, který v sérii s Rangers dal dva góly a přidal tři nahrávky, je ale stále ve hře. Do tří duelů proti New Yorku zasáhl i Vítek Vaněček.

Foto: Profimedia.cz