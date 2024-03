Železní muži. 7 hokejistů, kteří odehráli v české extralize nejvíc zápasů

Zatím posledním takovým borcem se stal před nedávnem Michal Gulaši, který jako 24. hráč vstoupil do společnosti extraligových „tisícovkařů“. Sedmičku nejvýše postavených rekordmanů z tohoto „klubu“ najdete v následujících kapitolách.

Mazaný centr Petr Leška se před sezonou 2003/04 vrátil po roční anabázi v Praze ze Sparty do Zlína a hned dovedl „ševce“ k titulu. Od té doby už klub z Baťova města neopustil a o deset sezon později se dočkal mistrovské trofeje znovu. Leška patřil dlouhá léta mezi nejlepší hráče týmu i celé extraligy a na zisku zlínských titulů měl v obou případech obrovský podíl. Když se v roce 2015 loučil s profesionální kariérou, měl na kontě 1156 vystoupení v elitní české lize. Kromě Zlína a Sparty sbíral epizodně starty i během hostování v Plzni.

Z extraligového zlata se však radoval i v sezoně 2000/01, když působil v konkurenčním Vsetíně. Kromě valašských klubů oblékal během kariéry dresy Českých Budějovic, Hradce Králové a Brna. Celkem nastřádal v nejvyšší soutěži do statistik 1156 střetnutí.

Ondřej Veselý v rozhodujícím finálovém duelu proti brněnské Kometě v roce 2014 nehrál kvůli disciplinárnímu trestu, Zlín si však poradil i bez něho. Na tehdejším titulu měl ale obrovský podíl. K 30 (14+16) bodům ze základní části přidal v play-off osm branek, pět asistencí a navázal tak na deset let starou sezonu, ve které rovněž patřil mezi klíčové hráče týmu.

První extraligové zlato získal Ondřej Kratěna v sezoně 1996/97 v barvách Vsetína a od té doby vybojoval s valašským klubem, Spartou a Plzní dalších sedm titulů. Celkově má ve sbírce 14 cenných kovů z nejvyšší soutěže, přičemž mezi ziskem prvního a posledního uplynulo 19 let. Kromě toho vybojoval i finský titul a bronz z mistrovství světa 1997. V extralize odehrál 1163 zápasů, dal 340 gólů a přidal 440 nahrávek. Kariéru ukončil ve 42 letech v roce 2019.

Po návratu do Evropy hrál epizodně v KHL a další kariéru už spojil jen s extraligou. Nejdříve se Slavií, s níž v roce 2008 vybojoval mistrovský titul, pak hájil barvy brněnské Komety a v roce 2014 se vrátil do mateřského Zlína. V české nejvyšší soutěži odehrál 1176 utkání, ve kterých zaznamenal rovných 300 bodů (93+207).

V extralize se obránce Tomáš Žižka objevil už v sezoně 1997/98, kdy mu bylo teprve 18 let, a okamžitě si vybojoval místo v kádru Zlína. Následně byl draftován klubem Los Angeles Kings, ale pořádnou šanci v NHL nikdy nedostal. Navzdory tomu, že ve farmářském týmu zářil, v elitní zámořské lize odehrál jen 25 zápasů.

Do Sparty se vrátil v průběhu ročníku 2005/06, právě včas, aby se podílel na dalším mistrovském titulu a o sezonu později pomohl vybojovat další zlato – pro něj už čtvrté (a poslední) v kariéře. V elitní lize pak ještě oblékal dresy Hradce Králové a brněnské Komety. Celkem nastoupil do 1210 střetnutí, v nichž zaznamenal 123 branek a 260 asistencí.

Obránce František Ptáček strávil celou kariéru pouze v českých klubech. Pražský rodák okusil nejvyšší soutěž poprvé v sezoně 1993/94 v dresu Sparty a holešovickému klubu byl pak věrný až do roku 2003, kdy zamířil do Karlových Varů. Na západ Čech odcházel jako dvojnásobný šampion.

Pokračování 7 / 8

2. Petr Kadlec – 1250 utkání

Ač byl Petr Kadlec v roce 2003 draftován do NHL a mohl se alespoň pokusit proniknout do elitní zámořské ligy, strávil celou kariéru na českých kluzištích. A byla to kariéra nesmírně dlouhá a bohatá.

V nejvyšší soutěži se objevil poprvé v sezoně 1995/96 v barvách Slavie, se kterou vybojoval v letech 2003 a 2008 zlaté medaile. Ve sbírce má také tři stříbra a tři bronzy – ty dva poslední získal jako hráč Plzně.

V sezoně 2002/03 získal ocenění pro nejlepšího extraligového zadáka, o šest let později byl nejlépe nahrávajícím obráncem soutěže. Ještě v 37 letech se mohl pochlubit tím, že byl nejvytíženějším hráčem v lize, když trávil na ledě v průměru přes 24 minut v každém utkání. Jeho hokejová cesta se uzavřela v roce 2018 v Plzni, kterou vedl ve svém posledním ročníku jako kapitán. Na jejím konci bylo 1250 odehraných střetnutí a 593 bodů (105+488).

Foto: Profimedia.cz