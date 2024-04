Železní muži. 13 fotbalistů, kteří odehráli v české lize víc než 400 zápasů

Část 1 / 14



Jen třináct hráčů má na kontě více než čtyři stovky ligových startů. Nejblíže do této elitní společnosti má z aktivních fotbalistů Jiří Fleišman z Karviné, který odehrál 379 zápasů. V následujících kapitolách zjistíte, mezi které borce se připojí, odehraje-li v lize ještě dalších (alespoň) 21 střetnutí.

Pokračování 2 / 14 13. Jaromír Blažek (401 zápasů) Jaromír Blažek je úzce spjat s pražskou Spartou. Rodák z Brna však získal první ligový titul v roce 1996 se Slavií, poté se ale přes Bohemians dostal na Letnou, kde vybojoval šest dalších ligových triumfů. Účastník tří evropských i jednoho světového šampionátu svou kariéru uzavřel v sezoně 2014/15 v Jihlavě s bilancí 401 odchytaných zápasů a 157 vychytaných nul. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 14 12. Miroslav Holeňák (404 zápasů) Narodil se ve Zlíně, převážnou část kariéry ale spojil s jinými ligovými kluby. Obránce Miroslav Holeňák strávil několik let v Drnovicích, odkud v roce 2000 přestoupil do Liberce. Se Slovanem vybojoval mistrovský titul a před sezonou 2004/05 přišel do Slavie. V Edenu nevydržel moc dlouho a přes rakouský Mattersburg se vrátil znovu do Liberce, kde pak uzavřel kariéru. Během ní odehrál 404 ligových zápasů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 14 11. David Limberský (406 zápasů) David Limberský byl jedním z hráčů, kteří stáli u zrodu „nové“ Viktorky a do základní sestavy západočeského týmu patřil do konce sezony 2020/21. Do Plzně přišel v roce 2008 ze Sparty a na levém kraji obrany si vybudoval neotřesitelnou pozici. Později se stal i kapitánem. Na kontě má 406 ligových utkání a podepsal se po pět mistrovských titulů Viktorky. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 14 10. Libor Došek (407 zápasů) Není to zase tak dávno, co ještě střílel góly za Slovácko, po sezoně 2015/16 ale ukončil profesionální kariéru a zamířil do sportovního důchodu. Útočník Libor Došek, který měřil bezmála dva metry, začínal v Brně, hrál také za Synot či Blšany, odkud zamířil do Liberce. Ujfaluši, Heinz či Baroš. Připomeňte si, kteří čeští fotbalisté hráli před 23 lety na olympiádě v Sydney Se Slovanem získal v roce 2006 titul a následně zamířil za 25 milionů korun do Sparty. Na Letné okusil Ligu mistrů, přidal další ligový titul a poprvé se vydal vstříc zahraničnímu angažmá. V řeckém Xanti ale dlouho nezůstal, po návratu působil v Teplicích a od roku 2011 byl ve Slovácku. Na kontě má 407 ligových zápasů, ve kterých dal 125 branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 14 9. David Lafata (418 zápasů) Když David Lafata po sezoně 2017/18 uzavřel profesionální kariéru, loučil se jako absolutní střelecký rekordman - 198 gólů, které nastřílel v dresech Českých Budějovic, Jablonce a Sparty, budou jeho následovníci jen těžko překonávat. Na tento mimořádný výkon mu stačilo odehrát 418 utkání, což ho řadí na deváté místo v historické tabulce hráčů v nejvyšší soutěži. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 14 8. Marek Matějovský (423 zápasů) Někdejší reprezentant a momentálně hráč Mladé Boleslavi Marek Matějovský oblékal v lize také dresy Jablonce, kde jeho kariéra odstartovala, a Sparty. Na Letné dokonce dělal kapitána a v roce 2014 pomohl vybojovat mistrovský titul. Poslední mohykáni. 4 Češi z mistrovství Evropy v roce 2008, kteří ještě nesekli s fotbalem Dvaačtyřicetiletý veterán má nyní na kontě 423 ligových utkání, ve kterých rozhodně nehrával v bílých rukavičkách, ale pěkně zostra a někdy i neférově. Důkazem je jeho 106 žlutých karet, k nimž vyfasoval třikrát i červenou. Nastřílel 21 branek a na 68 jich nahrál spoluhráčům. I v pokročilém věku stále patří do základní sestavy a je pilířem mužstva. Otázkou je, zda by to mohlo platit i v příštím ročníku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 14 7. Pavel Horváth (426 zápasů) Hrával za Teplice nebo Jablonec, působil i ve Spartě a Slavii, taky si vyzkoušel angažmá ve Sportingu Lisabon či Galatasarayi Istanbul, část kariéry spojil s japonským Kobé, Nejúspěšnější léta ale strávil Pavel Horváth v Plzni. Plzeňské klenoty. 4 hráči, které Viktorka prodala do zahraničí za více než sto milionů korun Viktorku posílil v roce 2008 a byl u začátku nové éry, během níž vybojoval tři tituly (další dva získal se Spartou) a dva postupy do Ligy mistrů. Záložník, který se dal po kariéře na trenérskou dráhu, odehrál v lize 426 zápasů a dal v nich 82 branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 14 5. - 6. Rudolf Otepka (432 zápasů) S výjimkou působení v ostravském Baníku nehrál Rudolf Otepka nikdy v týmech, které pomýšlely na ligový titul. Působil ve Zlíně, hrál za Drnovice, Příbram, Olomouc nebo České Budějovice a celkově nasbíral 432 zápasů v nejvyšší soutěži. Záložník, jehož doménou byly standardní situace, má na kontě 70 branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 14 5. - 6. Martin Vaniak (432 zápasů) Nejvíc ligových minut v historii samostatné české nejvyšší soutěže má na kontě Martin Vaniak, jenž je také rekordmanem v počtu ligových duelů mezi brankáři. Na kontě má 432 utkání. Chytal za Drnovice, hájil také barvy Olomouce či Mostu. V roce 2007 zamířil do Slavie, kterou dovedl do Ligy mistrů a se sešívanými získal i dva tituly. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 14 4. Stanislav Vlček (436 zápasů) Stanislav Vlček dával góly za Bohemians, působil taky v Českých Budějovicích, Olomouci, Dynamu Moskva či Anderlechtu, nejúspěšnější část kariéry ale spojil se Slavií, kam poprvé zamířil v roce 2004 a potom podruhé o pět let později po návratu z Belgie. Účastník Eura 2008 dovedl o rok dříve sešívané k titulu i historickému postupu do Ligy mistrů, který vystřelil dvěma trefami do sítě Ajaxu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 14 3. Josef Jindřišek (442 zápasů) Záložník Josef Jindřišek je momentálně nejstarším hráčem v české nejvyšší soutěži. A také nejvěrnějším. V pražské Bohemce totiž kroutí už čtrnáctou sezonu. Dříve hrával také v Jablonci a Olomouci. V součtu má na kontě 442 ligových zápasů a 25 branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 14 2. Václav Procházka (447 zápasů) Fotbalový životopis Václava Procházky je pořádně bohatý. S Viktorií Plzeň vybojoval třikrát mistrovský titul, dva roky si zahrál v turecké lize, ale i přesto dokázal v té české nastřádat do statistik přes čtyři stovky startů. Kromě západočeského klubu nechal významnou stopu také v Mladé Boleslavi, krátce se mihl na hostování ve Slovácku a od sezony 2017/18 byl (klíčovým) hráčem Baníku Ostrava. Poslední tři sezony prvoligové kariéry byl hráčem Zlína. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 14 1. Milan Petržela (506 zápasů) Mnohokrát se v minulosti zdálo, že je v Plzni na odpis, Milan Petržela ale všechny krize ustál a v sestavě týmu byl skoro dvanáct let. S Viktorkou získal čtyři mistrovské tituly. O ten pátý ho „připravilo“ angažmá v Augsburgu, kam odešel po Euru v Polsku a na Ukrajině. Nezlomní veteráni. 7 nejstarších hráčů, kteří se objevili v aktuálním ročníku Fortuna ligy Čtyřicetiletý záložník má na kontě 506 ligových zápasů, ve kterých nastřílel 59 branek. Pět posledních sezon strávil v dresu Slovácka, kde stále patří k oporám mužstva. Za pár týdnů mu vyprší smlouva, ale soudě podle jeho výkonů, by mohl dostat nabídku k podpisu nového kontraktu. Bude ještě chtít pokračovat? Foto: Profimedia.cz