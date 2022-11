Zelenáči v akci. 16 nejmladších týmů z prestižních evropských soutěží v sezoně 2022/23

Prosvištěli jsme soupisky všech klubů, které působí v sezoně 2022/23 v pěti nejprestižnějších a nejsledovanějších evropských ligách – anglické Premier League, italské Serii A, francouzské Ligue 1, španělské La Lize a německé Bundeslize – a vypreparovali jsme z tohoto souboru, který čítá skoro sto mužstev, šestnáct těch, které mají kádr s nejnižším věkovým průměrem. Najdete je v následujících kapitolách.

15. – 16. Arsenal

Devatenáctiletý brazilský útočník Marquinhos je nejmladším hráčem na soupisce Arsenalu v sezoně 2020/21. V Premier League však v tomto ročníku dosud odehrál jen jedinou minutu. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: anglická Premier League

Nejmladší hráč: Marquinhos – 19 let

Nejstarší hráč: Cédric Soares – 31 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Bukayo Saka (21 let) – 70 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,5 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 1. místo

15. – 16. Angers SCO

Nejstarším hráčem francouzského Angers je v aktuální sezoně pětatřicetiletý záložník Pierrick Capelle, který je o 18 roků starší než benjamínek týmu Jean-Mattéo Bahoya. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: francouzská Ligue 1

Nejmladší hráč: Jean-Mattéo Bahoya – 17 let

Nejstarší hráč: Pierrick Capelle – 35 let

Nejdražší hráči podle portálu TransferMarkt: Sofiane Boufal (29 let) a Abdallah Sima (21 let) – 8 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,5 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 20. místo

10. – 14. Mohuč 05

Jednatřicetiletý německý stoper Stefan Bell je v sezoně 2022/23 nejzkušenějším hráčem Mohuče. Na druhé straně věkového spektra je sedmnáctiletý Philipp Schulz. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: německá Bundesliga

Nejmladší hráč: Philipp Schulz – 17 let

Nejstarší hráč: Stefan Bell – 31 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Jonathan Burkardt (22 let) – 17 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,4 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 9. místo

10. – 14. Bayer Leverkusen

Třiatřicetiletý Charles Aránguiz je veteránem v kádru Leverkusenu. Zkušený chilský záložník naskočil v aktuálním ročníku do deseti bundesligových zápasů a dal jednu branku. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: německá Bundesliga

Nejmladší hráč: Zidan Sertdemir – 17 let

Nejstarší hráč: Charles Aránguiz – 33 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Florian Wirtz (19 let) – 70 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,4 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 16. místo

10. – 14. Borussia Dortmund

Sedmnáctiletý mládežnický reprezentant Německa Youssoufa Moukoko je nejmladším hráčem na soupisce Borussie Dortmund v ročníku 2022/23. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: německá Bundesliga

Nejmladší hráč: Youssoufa Moukoko – 17 let

Nejstarší hráč: Anthony Modeste – 34 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Jude Bellingham (19 let) – 90 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,4 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 4. místo

10. – 14. Werder Brémy

Sedmnáctiletý italský obránce Fabio Chiarodia bojuje o stálé místo v sestavě Werderu. Nikdo mladší v kádru Brém nefiguruje. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: německá Bundesliga

Nejmladší hráč: Fabio Chiarodia – 17 let

Nejstarší hráč: Christian Gross – 33 let

Nejdražší hráči podle portálu TransferMarkt: Marco Friedl (24 let), Miloš Veljkovič (27 let) a Amos Pieper (24 let) – 5 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,4 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 8. místo

10. – 14. Valencia

Osmnáctiletý španělský obránce Cristhian Mosquera je velkým fotbalovým talentem. V aktuálním ročníku španělské La Ligy naskočil v dresu Valencie, kde je nejmladším hráčem, do dvou utkání. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: španělská La Liga

Nejmladší hráč: Cristhian Mosquera – 18 let

Nejstarší hráč: Edinson Cavani – 35 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: José Gayá (27 let) – 35 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,4 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 1. místo

9. FC Empoli

Kosovský brankář Samir Ujkani je v sezoně 2022/23 nejstarším veteránem v sestavě Empoli. Jinak je však celek napěchovaný převážně hodně mladými hráči. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: italská Serie A

Nejmladší hráč: Lovro Štubljar – 18 let

Nejstarší hráč: Samir Ujkani – 34 let

Nejdražší hráči podle portálu TransferMarkt: Guglielmo Vicario (26 let) a Nedim Bajrami (23 let) – 10 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,3 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 14. místo

6. – 8. FC Lorient

Dvacetiletý obránce či záložník Théo Le Bris si vybojoval pevné místo v sestavě Lorientu a ve francouzské Ligue 1 patří mezi největší mladé fotbalové talenty. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: francouzská Ligue 1

Nejmladší hráč: Théo Le Bris – 20 let

Nejstarší hráč: Vito Mannone – 34 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Terem Moffi (23 let) – 15 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,1 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 4. místo

6. – 8. Stade Reims

Osmnáctiletý francouzský záložník Martin Adeline sbíral první zkušenosti v nejvyšší soutěži dospělých už v minulé sezoně. V kádru Remeše je nejmladším hráčem. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: francouzská Ligue 1

Nejmladší hráč: Martin Adeline – 18 let

Nejstarší hráč: Nicolas Penneteau – 41 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Folarin Balogun (21 let) – 14 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,1 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 13. místo

6. – 8. FC Turín

Turecký mládežnický reprezentační záložník Emithan Ilkhan je nadějí italského klubu FC Turín a zároveň nejmladším hráčem v kádru. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: italská Serie A

Nejmladší hráč: Emirhan Ilkhan – 18 let

Nejstarší hráč: Etrit Berisha – 33 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Nikola Vlašič (25 let) – 22 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,1 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 9. místo

5. FC Toulouse

Toulouse má třetí nejmladší tým ve francouzské Ligue 1. Benjamínkem mužstva je osmnáctiletý obránce Kévin Keben. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: francouzská Ligue 1

Nejmladší hráč: Kévin Keben – 18 let

Nejstarší hráč: Brecht Dejaegere – 31 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Branco van den Boomen (27 let) – 7 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 11. místo

4. AS Monako

Ani mladý a nezkušený, ale ještě ani veterán - francouzský reprezentant Wissam Ben Yedder je v nejlepších fotbalových letech. Je mu 32 roků, ale přesto je nejstarším hráčem v kádru Monaka, které patří mezi nejmladší týmy v prestižních evropských ligách. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: francouzská Ligue 1

Nejmladší hráč: Soungoutou Magassa – 19 let

Nejstarší hráč: Wissam Ben Yedder – 32 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Benoit Badiashile (21 let) – 40 milionů eur

Věkový průměr týmu: 23,7 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 6. místo

2. – 3. US Lecce

Ve 32 letech je obránce Alessandro Tuia nejstarším borcem v kádru italského Lecce. Na druhé straně věkového spektra je osmnáctiletý český záložník Daniel Samek, který do klubu přišel v létě ze Slavie. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: italská Serie A

Nejmladší hráč: Daniel Samek – 18 let

Nejstarší hráč: Alessandro Tuia – 32 let

Nejdražší hráči podle portálu TransferMarkt: Gabriel Strefezza (25 let) a Morten Hjulmand (23 let) – 6,5 milionu eur

Věkový průměr týmu: 23,6 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 17. místo

2. – 3. Stade Rennes

V 17 letech dostává záložník Désiré Doué poměrně hodně prostoru a herního času. Nejmladší hráč z kádru Rennes odehrál v aktuálním ročníku francouzské Ligue 1 jedenáct utkání a dal dvě branky. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: francouzská Ligue 1

Nejmladší hráč: Désiré Doué – 17 let

Nejstarší hráč: Romain Salin – 38 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Amine Gouiri (22 let) – 38 milionů eur

Věkový průměr týmu: 23,6 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 3. místo