Zelenáči v akci. 13 nejmladších týmů z prestižních evropských soutěží v sezoně 2020/21

Prosvištěli jsme soupisky všech klubů, které působí v sezoně 2020/21 v pěti nejprestižnějších a nejsledovanějších evropských ligách – anglické Premier League, italské Serii A, francouzské Ligue 1, španělské La Lize a německé Bundeslize – a vypreparovali jsme z tohoto souboru, který čítá skoro sto mužstev, třináct těch, které mají kádr s nejnižším věkovým průměrem. Najdete je v následujících kapitolách.

12. – 13. Hertha Berlín Nejstarším hráčem Herthy Berlín je v aktuální sezoně šestatřicetiletý norský brankář Rune Jarstein, který je o 19 roků starší než benjamínek týmu Luca Netz. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: německá Bundesliga

Nejmladší hráč: Luca Netz – 17 let

Nejstarší hráč: Rune Jarstein – 36 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Matteo Guendouzi (21 let) – 28,8 milionu liber

Věkový průměr týmu: 25,1 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 12. místo

12. – 13. AC Milán

Devětatřicetiletý švédský útočník Zlatan Ibrahimovič je v sezoně 2020/21 nejzkušenějším hráčem AC Milán. Na druhé straně věkového spektra je osmnáctiletý Lorenzo Colombo. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: italská Serie A

Nejmladší hráč: Lorenzo Colombo – 18 let

Nejstarší hráč: Zlatan Ibrahimovič – 39 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Gianluigi Donnarumma (21 let) – 54 milionů liber

Věkový průměr týmu: 25,1 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 1. místo

11. Mohuč 05

Třiatřicetiletý Ádám Szalai je veteránem v kádru Mohuče. Zkušený maďarský útočník však naskočil v aktuálním ročníku jen do dvou bundesligových zápasů a odehrál pouze pár minut. Šanci dostávají mladší hráči. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: německá Bundesliga

Nejmladší hráč: Paul Nebel – 18 let

Nejstarší hráč: Ádám Szalai – 33 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Jean-Philippe Mateta (23 let) – 13,5 milionu liber

Věkový průměr týmu: 25 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 18. místo

10. FCO Dijon

Francouzský záložník Fréderic Sammaritano je v sezoně 2020/21 nejstarším veteránem v sestavě Dijonu. Jinak je však celek napěchovaný převážně hodně mladými hráči. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: francouzská Ligue 1

Nejmladší hráč: Amir Arli – 18 let

Nejstarší hráč: Fréderic Sammaritano – 34 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Moumir Chouiar (21 let) – 8,1 milionu liber

Věkový průměr týmu: 24,9 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 18. místo

9. 1. FC Kolín nad Rýnem

Sedmnáctiletý německý záložník Jens Castrop je nejmladším hráčem na soupisce Kolína nad Rýnem v sezoně 2020/21. V bundesligovém utkání se však v tomto ročníku dosud neobjevil. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: německá Bundesliga

Nejmladší hráč: Jens Castrop – 17 let

Nejstarší hráč: Anthony Modeste – 32 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Sebastiaan Bornauw (21 let) – 11,7 milionu liber

Věkový průměr týmu: 24,8 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 16. místo

7. – 8. OSC Lille

V sestavě Lille byste v aktuální sezoně nenašli zkušenějšího borce než Josého Fonteho. Sedmatřicetiletý portugalský stoper je oporou mladého týmu, který bojuje o přední příčky v tabulce ligy. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: francouzská Ligue 1

Nejmladší hráč: Isaac Lihadji – 18 let

Nejstarší hráč: José Fonte – 37 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Nicolas Pépé (24 let) – 58,5 milionu liber

Věkový průměr týmu: 24,6 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 3. místo

7. – 8. Olympique Lyon

Sedmnáctiletý mládežnický reprezentant Francie Rayan Cherki je nejmladším hráčem na soupisce Lyonu v ročníku 2020/21. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: francouzská Ligue 1

Nejmladší hráč: Rayan Cherki – 17 let

Nejstarší hráč: Marcelo – 33 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Houssem Aouar (22 let) – 45 milionů liber

Věkový průměr týmu: 24,6 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 1. místo

5. – 6. AS Monako

Ani mladý a nezkušený, ani veterán - francouzský reprezentant Wissam Ben Yedder je v nejlepších fotbalových letech. Je mu 30 roků a je nejcennějším hráčem v kádru Monaka, které patří mezi nejmladší týmy v prestižních evropských ligách. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: francouzská Ligue 1

Nejmladší hráč: Eliot Matazo – 18 let

Nejstarší hráč: Cesc Fabregas – 33 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Wissam Ben Yedder (30 let) – 36 milionů liber

Věkový průměr týmu: 24,3 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 4. místo

5. – 6. AS Saint-Étienne

V pouhých sedmnácti letech zvládl záložník Lucas Gourna-Douath odehrál v aktuálním ročníku ve francouzské Ligue 1 15 zápasů a potvrdil, že je obrovským fotbalovým talentem. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: francouzská Ligue 1

Nejmladší hráč: Lucas Gourna-Douath – 17 let

Nejstarší hráč: Mathieu Debuchy – 35 let

Nejdražší hráči podle portálu TransferMarkt: Denis Bouanga (26 let), Adil Aouchiche (18 let) – 9 milionů liber

Věkový průměr týmu: 24,3 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 16. místo

4. VfB Stuttgart

Německý záložník Gonzalo Castro má teprve 33 let, přesto je nejstarším hráčem v mladičkém kádru bundesligového Stuttgartu. V aktuálním ročníku už dal tři branky a jednu přihrál. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: německá Bundesliga

Nejmladší hráč: Naouirou Ahamada – 18 let

Nejstarší hráč: Gonzalo Castro – 33 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Nicolás Gonzáles (22 let) – 14,4 milionu liber

Věkový průměr týmu: 24,1 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 10. místo

3. RB Lipsko

Dayot Upamecano je hvězdou a zároveň nejdražším hráčem celku RB Lipsko. Dvaadvacetiletý francouzský stoper patří k nejžádanějším hráčům na přestupovém trhu. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: německá Bundesliga

Nejmladší hráč: Dennis Borkowski – 18 let

Nejstarší hráč: Philipp Tschauner – 35 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Dayot Upamecano (22 let) – 54 milionů liber

Věkový průměr týmu: 24 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 2. místo

2. OGC Nice

Zkušený brazilský stoper Dante je v sezoně 2020/21 nejstarším hráčem Nice. Jinak je ale celek složený převážně z velmi mladých hráčů a patřil k nejmladším týmům na evropských trávnících. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: francouzská Ligue 1

Nejmladší hráč: Deji Sotona – 18 let

Nejstarší hráč: Dante – 37 let

Nejdražší hráči podle portálu TransferMarkt: Jeff Reine-Adélaide (22 let) – 22,5 milionu liber

Věkový průměr týmu: 23,6 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 13. místo