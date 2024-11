Zelenáči v akci. 12 nejmladších týmů z prestižních evropských fotbalových soutěží v sezoně 2024/25

Má větší šanci na zisk trofeje mužstvo mladé, dravé, bojovné, ale nezkušené, nebo naopak tým, v němž jsou spíše ostřílení mazáci, kteří prošli spoustou bojů a přestáli nejednu krizovou chvíli? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. My se však nyní zaměříme na mančafty, které spadají do první zmíněné kategorie.



Část 1 / 13



Prosvištěli jsme soupisky všech klubů, které působí v sezoně 2024/25 v pěti nejprestižnějších a nejsledovanějších evropských ligách – anglické Premier League, italské Serii A, francouzské Ligue 1, španělské La Lize a německé Bundeslize – a vypreparovali jsme z tohoto souboru, který čítá skoro sto mužstev, tucet těch, které mají kádr s nejnižším věkovým průměrem – konkrétně do 25 let. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 13 12. Eintracht Frankfurt

Ve 36 letech je brankář Jens Grahl nejstarším borcem v kádru německého Stuttgartu. Na druhé straně věkového spektra je osmnáctiletý záložník Can Uzun. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: německá Bundesliga

Nejmladší hráč: Can Uzun – 18 let

Nejstarší hráč: Jens Grahl – 36 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Omar Marmoush (25 let) – 40 milionů eur

Věkový průměr týmu: 25 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 6. místo

Pokračování 3 / 13 10. – 11. Olympique Marseille

Benjamínkem v kádru Marseille je teprve šestnáctiletý ofenzivní záložník Darryl Bakola. Na debut v nejvyšší soutěži dospělých však zatím stále čeká. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: francouzská Ligue 1

Nejmladší hráč: Darryl Bakola – 16 let

Nejstarší hráč: Gerónimo Rully – 32 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Mason Greenwood (23 let) – 35 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,9 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 3. místo

Pokračování 4 / 13 10. – 11. Hellas Verona

Osmnáctiletý italský ofenzivní záložník Alphadjo Cissé je sice v kádru prvního týmu Verony a už si zahrál i v Serii A, zatím ale převážně sbírá starty v rezervním celku. Momentálně je nejmladším hráčem na soupisce. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: italská Serie A

Nejmladší hráč: Alphadjo Cissé – 18 let

Nejstarší hráč: Darko Lazovič – 34 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Jackson Tchatchoua (23 let) – 8 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,9 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 14. místo

Pokračování 5 / 13 9. Parma

V sedmnácti letech vyčísluje portál TransferMarkt cenu ​stopera Giovanniho Leoniho na čtyři a půl milionu eur. A to ještě neodehrál ani jedno utkání v Serii A. Přesto je na soupisce prvního týmu Parmy a jistě se brzy dočká debutu v nejvyšší soutěži mezi dospělými. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: italská Serie A

Nejmladší hráč: Giovanni Leoni – 17 let

Nejstarší hráč: Leandro Chichizola – 34 let

Nejdražší hráči podle portálu TransferMarkt: Dennis Man (26 let), Adrián Bernabé (23 let) a Ange-Yoan Bonny (21 let) – 15 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,8 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 13. místo

Pokračování 6 / 13 6. – 8. US Lecce

V pouhých třiatřiceti letech je italský křídelník Nicola Sansone nejstarším hráčem v týmu Lecce. V klubu působí druhým rokem poté, co přišel po pěti sezonách strávených v Bologni. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: italská Serie A

Nejmladší hráč: Vernon Addo – 19 let

Nejstarší hráč: Nicola Sansone – 33 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Patrick Dorgu (20 let) – 12 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,6 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 19. místo

Pokračování 7 / 13 6. – 8. Barcelona

Lamine Yamal je nejmladším a zároveň nejdražším hráčem španělské Barcelony. V katalánském klubu věří, že bude jednou stejně velkou legendou jako Lionel Messi. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: španělská La Liga

Nejmladší hráč: Lamine Yamal – 17 let

Nejstarší hráč: Robert Lewandowski – 36 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Lamine Yamal (17 let) – 150 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,6 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 1. místo

Pokračování 8 / 13 6. – 8. Brentford

Brentford má druhý nejmladší tým v anglické Premier League. Věkový průměr nahoru táhne nejzkušenější hráč v sestavě - pětatřicetiletý stoper Ben Mee, který je v klubu třetím rokem. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: anglická Premier League

Nejmladší hráč: Jayden Meghoma – 18 let

Nejstarší hráč: Ben Mee – 35 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Bryan Mbeumo (25 let) – 40 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,6 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 9. místo

Pokračování 9 / 13 5. VfB Stuttgart

Nejstarším a nejmladším hráčem na soupisce Stuttgartu jsou brankáři. Osmnáctiletý Němec Dennis Seimen však zatím chytá jen v rezervním týmu a na svou šanci v Bundeslize teprve čeká. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: německá Bundesliga

Nejmladší hráč: Dennis Seimen – 18 let

Nejstarší hráč: Fabian Bredlow – 29 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Enzo Millot (22 let) – 42 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,2 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 8. místo

Pokračování 10 / 13 4. Chelsea

V Chelsea sázejí na budoucnost a mají nejmladší soupisku v Premier League. Benjamínkem v kádru Blues je osmnáctiletý Španěl Marc Guiu, kterého londýnský klub získal v létě za šest milionů eur z Barcelony. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: anglická Premier League

Nejmladší hráč: Marc Guiu – 18 let

Nejstarší hráč: Marcus Bettinelli – 32 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Cole Palmer (22 let) – 90 milionů eur

Věkový průměr týmu: 24,1 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 5. místo

Pokračování 11 / 13 2. – 3. AS Monako

Monako táhnou mladí fotbalisté. Místo v sestavě má také osmnáctiletý francouzský útočník George Ilenikhena. V aktuální sezoně naskočil do všech devíti zápasů v Ligue 1, z toho dvakrát v základní sestavě, a zaznamenal jednu asistenci. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: francouzská Ligue 1

Nejmladší hráč: George Ilenikhena – 18 let

Nejstarší hráč: Takumi Minamino – 29 let

Nejdražší hráči podle portálu TransferMarkt: Aleksandr Golovin (28 let) a Maghnes Akliouche (22 let) – 30 milionů eur

Věkový průměr týmu: 23,9 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 2. místo

Pokračování 12 / 13 2. – 3. Paris Saint-Germain

I s velmi mladým týmem lze bojovat o mistrovský titul. Dokazuje to francouzský PSG, který vede soutěž Ligue 1. Nejstarším borcem na soupisce je teprve třicetiletý Brazilec Marquinhos. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: francouzská Ligue 1

Nejmladší hráč: Ibrahim Mbaye – 16 let

Nejstarší hráč: Marquinhos – 30 let

Nejdražší hráč podle portálu TransferMarkt: Bradley Barcola (22 let) – 65 milionů eur

Věkový průměr týmu: 23,9 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 1. místo

Pokračování 13 / 13 1. RC Štrasburk

Francouzský Štrasburk má suverénně nejmladší kádr v pěti nejprestižnějších evropských soutěžích. Věkový průměr činí rovných 22 let a nejmladším hráčem na soupisce je senegalský záložník Pape Diong, jemuž je teprve 18 let. (Foto: Profimedia.cz) Soutěž: francouzská Ligue 1

Nejmladší hráč: Pape Diong – 18 let

Nejstarší hráč: Karl-Johan Johnsson – 34 let

Nejdražší hráči podle portálu TransferMarkt: Djordje Petrovič (25 let) a Habib Diarra (20 let) – 20 milionů eur

Věkový průměr týmu: 22 let

Aktuální pořadí v tabulce soutěže: 9. místo