Zelenáči. 6 hráčů z české nominace na EURO, kteří v reprezentaci odehráli jediný zápas

Gólman Leverkusenu, se kterým vyhrál uplynulý ročník Bundesligy, debutoval v reprezentaci v březnovém duelu s Arménií. Míč ze své sítě lovil už po 13 minutých hry, další branku ale nepustil a český tým vyhrál 2:1. Na EURU by měl krýt záda Jindřichu Staňkovi.

Tomáš Vlček

Ještě v sezoně 2022/23 hrával ligu za Pardubice. Loni v létě se ale vrátil do Slavie a v Edenu se prosadil. Dostal se do základní sestavy i do reprezentace, ve které rovněž debutoval v duelu s Arménií. Třiadvacetiletý bek má nakročeno k zajímavé kariéře.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia