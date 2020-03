Králové z roughů a greenů aneb 10 nejlepších golfistů všech dob

Kdo byl (nebo je) nejlepším golfistou v dějinách tohoto sportu? Těžko říct. Mohli bychom vybírat a skládat pořadí podle spousty kritérií a pokaždé bychom se asi dobrali k jinému výsledku. Přesto jsme se o to pokusili. Desítku nejlepších hráčů všech dob najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii. Pokud byste žebříček poskládali jinak nebo byste do něj zařadili jiná jména, napište svůj názor do diskuse.

10. Tom Watson (USA) Američan Tom Watson se stal profesionálem už v roce 1971, ale na první úspěšné sezony si musel ještě pár let počkat. Na golfových hřištích dominoval především ve druhé polovině sedmdesátých a v první půlce osmdesátých let minulého století. Watson vyhrál osm titulů na major turnajích – pětkrát během devíti let dominoval na British Open, dvakrát zvítězil na Masters a jednou na US Open. Na kontě má 39 výher na turnajích PGA Tour. Do historie vešel jeho vítězný souboj s Jackem Nicklausem na British Open v roce 1977. V roce 2009 byl blizoučko k šestému triumfu na nejstarším majoru světa, ale v 59 letech zůstal krůček pod vrcholem. O Watsonově výjimečnosti svědčí i fakt, že se stal šestkrát Hráčem roku PGA Tour, pětkrát zakončil rok jako nejlépe vydělávající golfista světa a v roce 1988 byl uveden do Světové golfové síně slávy. Foto: Profimedia.cz

9. Walter Hagen (USA) Američan Walter Hagen válčil své bitvy na greenech především po první světové válce. První turnaj major (US Open) vyhrál už v roce 1914, podruhé to zvládl o pět let později. Čtyřikrát se radoval z vítězství na British Open a byl vůbec prvním rodilým Američanem, který dokázal tento turnaj vyhrát. Pětkrát triumfoval na PGA Championship. Jeho 45 titulů z turnajů PGA Tour ho řadí na osmé místo v historii. VÝBĚR: 10 sportovců, kteří se proslavili aspoň ve dvou sportech Hagen se stal prvním člověkem na světě, kterému se podařilo vydělat sportem milion dolarů. Pochopil, že daleko víc peněz než na turnajích vydělá exhibicemi. Kvůli nim předčasně opustil svět soutěžního golfu. Nebýt toho, mohl být výčet jeho úspěchů ještě mnohem bohatší. Foto: Profimedia.cz

8. Byron Nelson (USA) Když před v roce 2006 zemřel v 94 letech Byron Nelson, opustila svět jedna z největších golfových legend všech dob. 52 výher na turnajích PGA Tour ho dodnes řadí na šesté místo v historických tabulkách. Kromě toho zvítězil pětkrát na turnajích major – dvakrát triumfoval na Masters (1937, 1942) a PGA Championship (1940, 1945) a jednou dominoval na US Open (1939). FOTO: Klára Spilková a 29 dalších nejhezčích golfistek na světě Nelson je označován za „otce moderního golfového švihu.“ Byl to právě on, kdo při odpalech míčků začal výrazně aktivněji zapojovat i nohy a nastolil tak cestu moderním golfovým technikám. V roce 1945 dokázal vyhrát 11 turnajů v řadě, což je dodnes nepřekonaný rekord. Foto: Profimedia.cz

7. Gary Player (Jihoafrická republika) Jihoafričan Gary Player byl patrně první opravdovou celoplanetární golfovou superhvězdou. Vyhrál sice „jen“ 24 turnajů PGA Tour, ale dokázal jako jeden z pěti golfistů v dějinách triumfovat na všech čtyřech majorech – třikrát se radoval z prvenství na Masters (1961, 1974, 1978) a na British Open (1959, 1968, 1974), dvakrát vyhrál PGA Championship (1962, 1972) a jednou US Open (1965). Kromě toho patří mezi čtyři hráče světa, kteří vyhráli aspoň třikrát Masters i British Open. 10 nejpopulárnějších sportů na světě Player byl hráčem, který musel golf opravdu milovat, protože se tomuto sportu věnoval na vrcholné úrovni skoro 50 let. A téměř polovinu této doby patřil mezi absolutní světovou elitu. Foto: Profimedia.cz

6. Arnold Palmer (USA) Není to náhoda, že Američan Arnold Palmer dostal přezdívku „Král.“ V 50. a 60. letech minulého století byl skutečným vládcem golfových hřišť na celém světě. Vyhrál 62 turnajů PGA Tour, což ho řadí na páté místo v historii, a sedm majorů. Čtyřikrát vévodil Masters, dvakrát ovládl British Open a v roce 1960 si oblékl zelené sako na UP Open. FOTO: Nahota na golfu? Nic mimořádného. Hřiště s jamkami naháče přitahují Palmer se stal během kariéry čtyřikrát nejlépe vydělávajícím golfistou roku a dvakrát byl vyhlášen PGA hráčem roku. V roce 1960 se dostal jako Sportovec roku na obálku prestižního magazínu Sports Illustrated. Byl to právě on, kdo se zasloužil o popularizaci golfu a dnešní hráči, kteří berou na turnajích mastné odměny, by mu měli dnem i nocí děkovat. O jeho výjimečnosti svědčí i fakt, že 15 let v řadě dokázal vybojovat aspoň jedno turnajové vítězství. Foto: Profimedia.cz

5. Sam Snead (USA) Kdybyste hledali golfistu, který vyhrál nejvíc turnajů PGA Tour v historii, došli byste ke jménu Sama Sneada. Z vítězství se radoval dvaaosmdesátkrát, k tomu dokázal vyhrát sedm titulů na turnajích major. Třikrát pokořil konkurenci na Masters (1949, 1952, 1954) a PGA Championship (1942, 1949, 1951), jednou triumfoval na British Open. VIDEO: Jak golfem získat milion dolarů? Pokořte nejextrémnější jamku světa Celý golfový svět obdivoval jeho švih. První turnaj vyhrál Snead v roce 1936, ten poslední o 29 let později. Celou dobu patřil mezi světovou elitu. Když mu bylo 62 let, skončil třetí v PGA Championship a ještě o pět roků později dokázal zahrát poslední dvě kola na turnaji Quad Cities Open s bilancí 67 a 66 úderů. V roce 1974 byl uveden do Světové golfové síně slávy. Foto: Profimedia.cz

4. Bobby Jones (USA) Američan Bobby Jones byl asi nejlepším a nejslavnějším amatérským golfistou všech dob. Civilním povoláním právník dokázal mezi světovými válkami dávat na frak tehdejším nejlepším profesionálům. Proslavil se výhrami na všech čtyřech nejslavnějších turnajích své doby – čtyřikrát vyhrál US Open a třikrát British Open a k tomu dokázal pětkrát zvítězit na amatérském mistrovství Spojených států a jednou ve Velké Británii. V roce 1930 dosáhl na Grand Slam, když vyhrál všechny čtyři hlavní turnaje na světě. To všechno zvládl rychle a jako velmi mladý muž. V 28 letech se totiž se soutěžním golfem rozloučil. VIDEO: Kráska z Playboye má z golfu pořádnou modřinu. Chce odškodné Jones si golfem nikdy nevydělal ani cent, ale podle mnohých golfových expertů měl potenciál na to, aby se stal největším hráčem v dějinách tohoto sportu. Kromě úspěchů na greenech byl neméně úspěšný i v zákulisí. Pomáhal založit jeden z nejprestižnějších turnajů současnosti – Masters v Augustě. Jeho pozdější léta byla bolestná. Slavný hráč trpěl syringomyelií - bolestivá a ochromující nemoc ho upoutala na invalidní vozík. Zemřel v roce 1971 ve věku 69 let. Foto: Profimedia.cz

3. Ben Hogan (USA) Američan Ben Hogan je považován za jednoho z nejlepších a nejvlivnějších mužů v historii golfu. Vyhrál 64 turnajů PGA Tour a triumfoval jako jeden z pěti hráčů v dějinách na všech majorech. Čtyřikrát si oblékl zelené sako na US Open (1948, 1950, 1951, 1953), dvakrát vyhrál Masters (1951, 1953) a PGA Championship (1946, 1948) a jednou se radoval z titulu na British Open (1953). Hoganovu kariéru v únoru roku 1949 zásadně poznamenala vážná autonehoda, při níž málem přišel o život. Golfista s manželkou narazili v brzy ráno v Texasu v husté mlze do autobusu Greyhound. Hogan se těsně před nárazem vrhl před svou ženu, aby ji ochránil před nárazem vlastním tělem. Kdyby tak neučinil, byl by stoprocentně mrtvý. Sedadlo řidiče totiž při nehodě probodl sloupek řízení. Tehdy šestatřicetiletý hráč odnesl havárii dvojitou zlomeninou pánve, zlomeninami klíčních kostí, kotníku a naštípnutým žebrem. Doktoři tehdy tvrdili, že už možná nikdy nebude chodit, natož hrát golf. Nemocnici opustil dva měsíce po nehodě a v listopadu už opět hrál. O čtyři léta později jako první člověk na světě vyhrál během jednoho roku tři ze čtyř majorů. Foto: Profimedia.cz

2. Tiger Woods (USA) Podle mnohých odborníků je Tiger Woods nejlepším golfistou všech dob. V našem žebříčku však zůstává pod nejvyšším stupínkem. Černý Američan byl bezpochyby fenomenálním hráčem, který se nesmazatelně zapsal do historie tohoto sportu, ale na muže, jehož jsme postavili v tomto výběru na piedestal, zkrátka nemá. Hříšníci: od nevěrníka Tigera Woodse po uchožrouta Tysona Woods má ve čtyřiačtyřiceti letech úžasnou bilanci – vyhrál 82 turnajů PGA Tour, a to ho řadí na dělené první místo v historii se Samem Sneadem, k tomu dokázal triumfovat ve 15 turnajích kategorie major. Je jedním z vyvolených, kteří zvítězili ve všech čtyřech hlavních turnajích světa. Jeho cesta na vrchol odstartovala v roce 1997, kdy jako nováček na Masters zahrál 18 ran pod par. Nikdo na světě kromě Tigera nedokázal vyhrát čtyři po sobě následující majory, jedenáctkrát byl vyhlášen PGA hráčem roku a desetkrát vydělal během sezony nejvíc peněz ze všech golfistů. Kariéru si pošpinil prohřešky v osobním životě, kvůli nimž se propadl v žebříčku a přišel o rodinu. Foto: Profimedia.cz