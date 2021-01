Bah je mezi rekordmany. 10 nejdražších cizinců, které v posledních letech koupila Slavia

Současný kouč Slavie Jindřich Trpišovský sází především na tuzemské fotbalisty, ovšem do Edenu už, stejně jako jeho předchůdci, přivedl i několik zajímavých zahraničních posil. Za koho sešívaní platili nejvíc? Jména deseti nejdražších cizinců, které Slavia v posledních letech koupila, najdete v následujících kapitolách.

Tijany Belaid (Tunisko) – cca 10,4 mil. korun Třiatřicetiletý tuniský záložník přišel do Slavie v roce 2007 z Interu Milán a sešívaní za něj zaplatili něco přes deset milionů korun. Tato investice se vyplatila. Tijany Belaid se vypracoval mezi opory, získal dva tituly a stal se historicky prvním střelcem Slavie v Lize mistrů, když se trefil do sítě Steauy Bukurešť. V roce 2011 zamířil do Hullu. Foto: Profimedia.cz

Marko Alvir (Chorvatsko) – cca 11,7 mil. korun Chorvatský záložník se dostal přes Záhřeb až do Madridu, zkoušel se prosadit do kádru slavného Atlética, a před čtyřmi lety přestoupil ze slovinského Domžale do Slavie. V Edenu v něm viděli zajímavý potenciál a zaplatili téměř 12 milionů korun, chorvatský talent se ale vinou zranění neprosadil. Poté působil v Příbrami a nyní je hráčem Plzně. Foto: Profimedia.cz

Jakub Hromada (Slovensko) - cca 13 mil. korun Slovenský záložník nastartoval ligovou kariéru v Plzni, dostal se do sestavy Viktorky, ta na něj ale překvapivě neuplatnila opci a Jakub Hromada měl namířeno zpět do Itálie. Nakonec se ale přestěhoval do Prahy, a ačkoliv byl zraněný, podepsal smlouvu se Slavií. Během premiérového ročníku v sešívaném dresu (2017/18) odehrál 14 ligových zápasů, poté ale už moc šanci nedostal. Na podzim hostoval v Liberci a v zimě se vrátil zpátky do Edenu. Foto: Profimedia.cz

Michael Ngadeu (Kamerun) – cca 13,8 mil. korun Reprezentant Kamerunu, se kterým ovládl i africký šampionát, se na začátku slávistického angažmá trochu hledal, pak se ale stal oporou a lídrem sestavy. V Edenu oslavil dva tituly a v létě roku 2019 bývalý hráč rumunského Botosani, okolo něhož kroužily i kluby z Anglie či Francie, odešel do belgického Gentu. Foto: Profimedia.cz

Miroslav Stoch (Slovensko) – cca 26 mil. korun Slavia v létě roku 2017 posilovala a získala několik známých jmen. Danny, Halil Altintop či Ruslan Rotaň přišli zadarmo, zato Miroslav Stoch dorazil za zhruba 26 milionů korun. Slovenský ofenzivní záložník se v první polovině sezony potýkal s chabou produktivitou, na jaře to ale rozbalil a ročník končil se čtyřmi góly a stejným počtem nahrávek. V další sezoně dal dokonce 12 branek, přidal 11 asistencí a pak zamířil do Soluně. Tam ale v létě skončil a nyní je bez angažmá. Foto: Dominik Bakeš / CNC / Profimedia

Gino van Kessel (Curacao) – cca 35 mil. korun Když ho Slavia v roce 2015 kupovala, udělala z něj nejdražší posilu v ligové historii. Útočník Gino van Kessel přicházel z Trenčína s vizitkou vyhlášeného kanonýra, jenže angažmá v Edenu mu vůbec nevyšlo. Povedlo se mu sice předkolo Evropské ligy proti Levadii Tallinn, v české soutěži si však připsal jen sedm startů a dva góly. Po půl roce odešel na hostování do Polska, pak byl zpátky na Slovensku a nyní je na Kypru. Foto: Profimedia.cz

Alexander Bah (Dánsko) – cca 44 mil. korun Slavia o něj hodně stála už v létě, své vytoužené posily se ale dočkala až nyní. Třiadvacetiletý pravý obránce Alexander Bah přichází z dánského SönderjyskE , kterému Slavia zaplatila okolo 44 milionů korun. Bah, jenž už se dostal i do dánské reprezentace, je ukázkovým typem moderního beka, od něhož si hodně slibují. Naváže na výkony Vladimíra Coufala, který na podzim přestoupil do West Hamu? Foto: Profimedia.cz

Alexnadru Baluta (Rumunsko) – cca 67 mil. korun Rumunský hráč přišel do Edenu v létě roku 2018 z Craiovy, kde zastával funkci kapitána. V posledním ročníku v Rumunsku vstřelil jedenáct branek a přidal šest asistencí. Slavia za sedmadvacetiletého křídelníka zaplatila zhruba 67 milionů korun a v Edenu si od něj hodně slibovali. Jenže Baluta se moc neprosadil, hostoval taky v Liberci a od léta je v Maďarsku. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Peter Olayinka (Nigérie) – cca 82 mil. korun Krátce po Balutovi, tedy v létě roku 2018, přišel do Edenu Peter Olayinka. Nigerijský křídelník, jenž dorazil z Belgie, dal během premiérové sezony šest branek a dvě asistence, ovšem čekalo se od něj ještě víc. To ukázal v další sezoně, kdy dal gól Interu Milán, velmi dobré výkony odvedl i v dalších zápasech Ligy mistrů, dostal se do nigerijské reprezentace a vysloužil si zájem dalších zahraničních klubů. Ten platí i nadále a o Olayinku se mimo jiné zajímá německý Leverkusen. Foto: Profimedia.cz