Cenné zboží. 11 českých fotbalistů, kteří mají podle portálu TransferMarkt nejvyšší tržní hodnotu

Podívali jsme se na aktuální tržní ceny českých fotbalistů na renomovaném portálu TransferMarkt a sestavili jsme žebříček z borců, kteří mají momentálně nejvyšší hodnotu. Najdete je v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

10. - 11. Tomáš Kalas (Bristol City) – cca 161 milionů korun Tomáš Kalas patřil už od roku 2010 Chelsea, na Stamford Bridge ale nikdy nedostal pořádnou šanci a v minulých letech pouze pendloval z klubu do klubu jako hostující hráč. Za londýnský tým odehrál jen pár zápasů. 7 českých fotbalistů, kteří (za)zářili v Holandsku. Přidá se k nim Černý či Sadílek? Po minulé sezoně, během níž byl na hostování v Bristolu City, do tohoto druholigového klubu z Chelsea přestoupil za 8,1 milionu liber. Od té doby však podle portálu TransferMarkt šla jeho cena dolů a nyní činí přibližně 5,4 milionu liber. Foto: Profimedia.cz

10. - 11. Tomáš Koubek (FC Augsburg) - cca 161 milionů korun Tomáš Koubek odchytal vydařený domácí evropský šampionát jednadvacítek a v roce 2015 přestoupil z Hradce Králové do Sparty. První rok strávil na hostování v Liberci, ve druhé sezoně byl už jedničkou letenského týmu. Jenže pak se Sparty ujal Andrea Stramaccioni, který přivedl Martina Dúbravku, s nímž Koubek svedl boj o místo mezi tyčemi. Když vzduchem létají miliony. Toto je 5 nejdražších českých brankářů všech dob Nyní už však ani jeden z nich v Praze není. Zatímco slovenský gólman se stěhoval do Newcastlu, Koubek odešel do francouzského Rennes, které za něho zaplatilo okolo 78 milionů korun. První sezona mu vyšla na jedničku, mimo jiné vychytal čisté konto na půdě Paris Saint-Germain, zařadil se mezi nejlepší brankáře ligy a svůj tým dovedl do pohárové Evropy. Po další sezoně zamířil do německého Augsburgu, kde podepsal čtyřletý kontrakt. Podle portálu TransferMarkt je jeho současná cena přibližně 5,4 milionu eur. Foto: Profimedia.cz

8. - 9. Adam Hložek (Sparta Praha) - cca 201 milionů korun Sedmnáctiletý Adam Hložek má nakročeno k parádní kariéře. Už nyní patří ke klíčovým hráčům Sparty Praha a k nejlepším fotbalistům v tuzemské Fortuna lize. Není divu, že se o jeho podpis na smlouvě ucházejí velké a bohaté kluby, především z italské Serie A. Píše se o zájmu Neapole, Interu Milán a Juventusu. Pokud bude i na jaře pokračovat ve formě, kterou ukázal v první polovině sezony, pak jeho cena může vyskočit ještě nahoru. Momentálně je podle portálu TransferMarkt na hranici dvou set milionů korun. Foto: Profimedia.cz

8. - 9. Alex Král (Spartak Moskva) - cca 201 milionů korun Alex Král opustil loni na podzim Slavii a zamířil do moskevského Spartaku, který z něho udělal za cenu 310 milionů korun druhého nejdražšího hráče v ligové historii. Univerzální hráč, který může hrát na postu středního záložníka, ale třeba i jako stoper, se v Rusku rychle adaptoval a pravidelně nastupuje v tamní nejvyšší soutěži. Podle portálu TransferMarkt však jeho cena zdaleka neodpovídá tomu, kolik za něho Spartak zaplatil. Momentálně se jeho hodnota pohybuje kolem dvou set milionů korun. Foto: Profimedia.cz

6. - 7. Antonín Barák (US Lecce - na hostování z Udine) - 268,5 milionu korun Antonín Barák přišel do Slavie v roce 2016 z Příbrami, v Edenu pobyl rok, pomohl vybojovat mistrovský titul a od léta roku 2017 patří Udine. Italský klub o něho velmi stál, nabídku vyšrouboval téměř na 80 milionů korun a Barák, který mezitím debutoval v reprezentaci, dostal svolení k odchodu. Momentálně je na hostování v Lecce. Dnes je jeho tržní cena podle portálu TransferMarkt více než třikrát vyšší, než když odcházel z české nejvyšší soutěže. Foto: Profimedia.cz

6. - 7. Jiří Pavlenka (Werder Brémy) - cca 268,5 milionu korun Odchovanec Baníku Ostrava Jiří Pavlenka vychytal v sezoně 2016/17 mistrovský titul pražské Slavii a poté zamířil do Bundesligy. Němečtí fanoušci ho neznali, experti podceňovali, Pavlenka ale v bráně Werderu zářil a zařadil se po bok nejlepších gólmanů soutěže. Následně kolem něho údajně kroužili i skauti Liverpoolu, on však zůstává v Brémách, kde má podepsanou smlouvu do konce ročníku 2020/21. Foto: Profimedia.cz

5. Jakub Jankto (Sampdoria Janov) - cca 322 milionů korun Když Jakub Jankto přestupoval z Udine do Sampdorie Janov, kluby se dohodly na přestupové částce cca 15 milionů eur. Odchovanec Slavie Praha se tak zařadil mezi nejdražší české fotbalisty v historii. Barák, Schick a 17 dalších českých fotbalistů, kteří skórovali v italské Serii A Janktovi se nesmírně povedly dvě sezony v Udine, ale neskrýval touhu z klubu odejít. O jeho služby se údajně zajímali skauti AC Milán či Lazia Řím, on se nakonec rozhodl pro Sampdorii. Foto: Profimedia.cz

3. - 4. Tomáš Souček (West Ham United - na hostování ze Slavie Praha) - 402,5 milionu korun O žádném jiném českém fotbalistovi se během zimního přestupního období nemluvilo a nepsalo tolik jako o slávistické opoře Tomáši Součkovi. Čtyřiadvacetiletý záložník zažívá báječné časy a tak nebylo otázkou, zda zamíří do zahraničí, ale spíše kam to bude. 5 nejdražších hráčů, kteří v zimě odešli z Fortuna ligy. Dohromady stáli přes 400 milionů korun Nakonec se pražský klub dohodl na hostování s případnou opcí na přestup s anglickým West Hamem (pokud se klub zachrání v Premier League). Celkem by tak přestupní částka mohla vylétnout nad půlmiliardovou hranici. Nahoru utěšeně stoupá i cena českého středopolaře. Podle portálu TransferMarkt se nyní pohybuje těsně nad čtyřmi sty miliony korun. Foto: Profimedia.cz

3. - 4. Patrik Schick (RB Lipsko - na hostování z AS Řím) – cca 402,5 milionu korun Patrik Schick přestoupil v létě roku 2017 ze Sampdorie Janov do AS Řím za více než 40 milionů eur (i s bonusy), podle portálu TransferMarkt je však jeho současná tržní hodnota zhruba třetinová. Angažmá v novém klubu se mu - i kvůli zdravotním lapáliím - moc nepovedlo, což se projevilo na poklesu jeho ceny. Loni v září ho klub vyexpedoval na hostování do německého Lipska, kde si vede hodně dobře a dává zavzpomínat na své lepší časy. Foto: Profimedia.cz

2. Tomáš Vaclík (FC Sevilla) – cca 483 milionů korun Nástupce Petra Čecha v reprezentaci, v minulosti jistota a stálice Basileje a taky nejlepší gólman švýcarské ligy, nyní už druhým rokem opora španělské Sevilly. To je stručná vizitka Tomáše Vaclíka, jehož hodnota se podle portálu Transfermarkt blíží téměř půl miliardě korun. Foto: Profimedia.cz