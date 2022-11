Ze života (bývalé) fotbalové hvězdy. Připomeňte si 10 největších skandálů Johna Terryho

Navštívili několik restaurací. Lampard s Morrisem pak močili do odpadkových košů a nakonec skončili v jednom hotelovém baru u letiště Heathrow, kde řada amerických cestujících sledovala v televizi obraz zkázy v New Yorku. Během děsivých záběrů na trosky „Dvojčat“ a záchranářských prací hasičů po nich házeli Terry s Lampardem zbytky jídla a urážkami. Klub je následně za jejich chování potrestal pokutami.

S nejlepšími kumpány - Waynem Bridgem a Scottem Parkerem – prohrál John Terry za týden v sázkách na dostihy přes 40 tisíc liber. Zatímco pro Terryho fanoušky to byly neskutečné peníze a dávali to v diskusích rozhořčeně najevo, pro Johna šlo jen o drobné.

Listopad 2005: Permanentní podvádění přítelkyně



Toni Poole se sice stala v roce 2007 Terryho manželkou, musela se ale smířit s tím, že ji její partner permanentně podváděl s jinými. (Foto: Profimedia.cz)

V roce 2005 byl Terry obviněn ze sexuálního obtěžování. Tehdy sedmnáctiletá Jenny Barker ho požádala o autogram, on ji pozval do svého Bentley, pustil romantickou hudbu a hodlal zajít ještě dál. „Sex jsme spolu ale neměli. Nechtěla jsem, protože nejsem jako ostatní holky, které by to bez mrknutí oka udělaly,“ tvrdila tehdy dívka.

Bylo to v době, kdy John chodil s přítelkyní Toni Poole. Tvrdí se, že ji podváděl s osmi různými ženami. Dokonce se psalo o flirtu s pornohvězdou Karinou Clarke. V roce 2007 si Terry Toni Poole vzal a ještě předtím si sypal popel na hlavu: „Opravdu lituji toho, co jsem prováděl. Už to nikdy neudělám,“ kál se.

