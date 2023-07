Ze země galského kohouta do středu Evropy. 8 francouzských fotbalistů, kteří zanechali stopu v české lize

Útočník Ibrahim Keita začínal v tuzemské nejvyšší soutěži v dresu Příbrami, od roku 2019 však běhal po trávnících v barvách Bohemians. V české lize nastřílel v osmi desítkách utkání devět branek a zaznamenal tři asistence. Třikrát byl oceněn jako nejlepší hráč zápasu. V pražském klubu si ho v únoru 2022 pojistili do konce roku 2024, ale letos v lednu ho pustili do irského klubu Galway United.

V roce 2008 pak přestoupil do Mladé Boleslavi, kde se konečně jeho talent rozzářil naplno. Stal se oporou týmu a po dvou letech zamířil do anglické Premier League, kde se jeho působištěm stal tým Blackpoolu, kde strávil tři sezony. Z české nejvyšší soutěže odcházel s bilancí 99 odehraných utkání, ve kterých dal 15 branek a přidal k nim deset asistencí.

V roce 2006 zamířil do Prahy z juniorky Barcelony Francouz Ludovic Sylvestre, který měl na kontě i jeden zápas za první tým Katalánců. Sparta si od defenzivního záložníka hodně slibovala, nicméně Sylvestre předpoklady nenaplnil. Po půldruhém roce odešel na hostování do Plzně.

Žádný Francouz neodehrál v tuzemské nejvyšší soutěži víc utkání, než Alexandre Mendy. Odchovanec Štrasburku přišel v roce 2003 do Příbrami a než zemi pod Řípem v roce 2011 opustil, oblékl dresy tří prvoligových klubů. V roce 2006 přestoupil z Příbrami do Mostu, kde pobyl necelé dva roky.

Francouzský rodák Mickael Tavares, který díky kořenům svého otce reprezentoval Senegal, přivedl do české ligy v létě roku 2007 trenér Karel Jarolím a za rok a půl, co v ní působil, získal slušné renomé. Sešívaní ho přivedli z Tours a ihned ho zapracovali do kádru. Tavares se stal oporou a jedním z hlavních strůjců dvou ligových titulů a prvního postupu do Ligy mistrů. V lize v té době nebylo moc lepších středních záložníků než právě on.

Po roce a půl odešel šikovný záložník do bundesligového Hamburku. Tam se mu ale, stejně jako v Norimberku a Middlesbrough, nevedlo. V roce 2014 se vrátil do české soutěže a odehrál 13 utkání v dresu Mladé Boleslavi, v lednu roku 2015 se však upsal klubu Sydney FC. V české lize odehrál 49 utkání a zaznamenal čtyři góly.

