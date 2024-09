Ze zámoří do Evropy. 3 čeští hokejisté, kteří v létě vyměnili NHL za švýcarskou ligu

Do NHL byl draftován v roce 2013, nejlepší ligu světa ale začal hrát až v ročníku 2019/20, kdy zamířil ze švýcarského celku Ambri-Piotta do Chicaga. Za Atlantikem se rozkoukal rychle a první ročník okořenil celkem 34 góly. Za Blackhawks hrál ještě dva roky, další přidal v Detroitu a v minulé sezoně nastupoval za Ottawu.

Filip Zadina (Davos)

Kdyby chtěl, zřejmě by mohl odejít do Pardubic, které vede jeho táta. Filip Zadina se ale po roce znovu odhodlal k odvážnějšímu kroku. Před rokem odhodil smlouvu v Detroitu a šel se rvát o místo v San Jose, teď opouští zámoří a míří do Švýcarska. Čtyřiadvacetiletý forvard, jenž se v roce 2018 stal šestkou draftu NHL, bude hrát za Davos. Řekne si pak o návrat do NHL?

Foto: Profimedia.cz