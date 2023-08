Ze školních lavic rovnou na hřiště. 7 fotbalistů, kteří hráli ligu za Spartu v nejnižším věku

Václav Dudl byl jedním z mladíků, které vytáhl do prvního týmu kouč David Holoubek. Talentovaný - a tehdy čerstvě sedmnáctiletý - bek se dostal na hřiště v 66. minutě zápasu s Jihlavou, který Sparta vyhrála 3:0. Premiéru v rudém dresu si odbyl dokonce ještě dříve, v pohárovém utkání s Českými Budějovicemi. Aktuálně má na kontě pět ligových startů, 127 odehraných minut. Letnou opustil v létě roku 2022 a zamířil do Příbrami.

5. Martin Klein – 16 let, 9 měsíců, 7 dnů

Působil v Turecku, v Kazachstánu či Maďarsku. Začínal ale v Brně, odkud odešel v roce 2001 do Sparty. Když v dubnu zasáhl Martin Klein do zápasu se Starým Městem, bylo mu 16 let, devět měsíců a sedm dnů. Na konci ročníku se stal nejmladším sparťanským ligovým šampionem, ale v kádru se dlouho neudržel a už v prosinci putoval na hostování do Teplic.

Do Sparty se ještě vrátil, v 18 letech si zahrál Ligu mistrů proti Panathinaikosu, v nabité konkurenci se ale neudržel. V roce 2004 šel znovu do Teplic, tentokrát už na přestup jako součást transferu za Petra Voříška.

