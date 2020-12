Ze hřiště na stříbrné plátno. 15 slavných herců, kteří byli kdysi sportovci

Sportovci a herci jsou na tom dost podobně. Jedni i druzí nesou kůži na trh před davy lidí – je jedno, zda sedí na stadionech, v divadlech nebo doma u televize. Ale zatímco herce, který by se změnil v profesionálního sportovce, bychom asi museli hledat s hodně silnou lupou, cesta opačným směrem je daleko běžnější. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete 15 takových případů.

Chuck Norris Stačí vyslovit jméno Chuck Norris a každý ví, že se budeme motat kolem bojových umění. Když vystudoval střední školu, dal se k vojenskému letectvu a stal se letcem první třídy. V Koreji, kde sloužil, se naučil bojovému umění zvanému Tang Soo Do. Později se začal věnovat bojovým sportům i profesionálně. Stal se dokonce šampionem karate ve střední váze. VIDEO: Jako pavouci. Thajbox je bojové umění osmi končetin Když mu bylo 34 let, měl už otevřeno 32 škol karate. Jedním z jeho žáků byl i slavný Steve McQueen, který byl Chuckův dobrý přítel. Byl to právě on, kdo ho přivedl k herectví. V prvním filmu se objevil v roce 1969 (The Wrecking Crew) a od té doby si zahrál ve čtyřech desítkách - mnohdy kultovních - snímků. Foto: Profimedia.cz

Vinnie Jones Velšský záložník Vinnie Jones nebyl nijak výjimečný hráč, ale podařilo se mu hrát fotbal hodně dlouho na nejvyšší ostrovní úrovni. Byl ortodoxním vyznavačem tvrdého stylu a se soupeři se vůbec nemazlil. Jeho počínání často zavánělo až brutalitou. Video, které zachycuje jeho neuvěřitelné kousky, jež nemají s fotbalem pranic společného, lze najít na serveru YouTube.com - stačí do vyhledávače zadat jméno Vinnie Jones a slůvko PSYCHO. Zpívající jedenáctka. Takto by mohl vypadat tým z fotbalistů, kteří se zapletli s hudebním průmyslem Tenhle „řízek“ měl však showmanský talent, takže asi málokoho překvapilo, když se po skončení sportovní kariéry vydal na hereckou (a pěveckou) dráhu. Představil se například ve filmech Sbal prachy a vypadni, Podfu(c)k nebo -Men: Poslední vzdor, a řadě dalších, většinou velmi podprůměrných snímků, kde hrál většinou tvrdé (či natvrdlé) chlapíky. Foto: Profimedia.cz

Bud Spencer Ještě jako Carlo Pedersoli byl skvělým plavcem a hráčem vodního póla. Staroval na olympijských hrách v letech 1952 a 1956, stal se také mistrem Itálie na prsařské trati a několikanásobným šampionem ve volném stylu na sto metrů. Jako první Ital zvládl tuto trať zaplavat po jednu minutu. Věnoval se také vodnímu pólu a byl členem mužstva, které se neprobojovalo do finále na olympiádě v roce 1952 v Helsinkách. Filmové nabídky dlouho odmítal, nakonec se ale nechal přesvědčit poté, co se potkal s Mariem Girottim. Společně později vytvořili nerozlučnou dvojici, která vystupovala ve filmech - především ve spagetti westernech - pod pseudonymy Bud Spencer a Terence Hill. Z nepřeberného množství jejich společné práce stačí zmínit například snímky Malý unavený Joe, Jestli se rozzlobíme, budeme zlí či Sudá a lichá. Foto: Profimedia.cz

O.J. Simpson Tuhle kauzu zná snad každý. Bývalý profesionální hráč amerického fotbalu O.J. Simpson byl hlavním podezřelým ve vyšetřování vraždy své bývalé manželky Nicole Brownové a jejího přítele Ronalda Goldmana. Přestože měli soudci k dispozici nepřeberné množství důkazů, rozhodli, že je někdejší hráč amerického fotbalu nevinen. V následujícím civilně právním procesu však byl odsouzen k mnohamilionové náhradě škody pozůstalým. Chlap, který unikl jen o vlas doživotnímu žaláři, by se měl podle zdravého rozumu držet při zdi, ne tak ale O.J. Simpson. V roce 2007 byl zatčen kvůli vloupání do hotelového pokoje v Las Vegas, kde kradl sportovní trofeje. VÝBĚR: 15 sportovců, kteří byli zatčeni z nejhloupějších důvodů Následně byl obviněn z několika zločinů, včetně ozbrojené loupeže a únosu, za což byl v roce 2008 odsouzen na 33 let do vězení. Minimálně devět let neměl nárok na podmínečné propuštění. Přesně po této době se ho dočkal a dostal se opět na svobodu. Trest si odpykával v nápravném zařízení Lovelock v Nevadě. Tam také mohl vzpomínat na časy, kdy si zahrál ve filmu. Ztvárnil totiž roli detektiva Nordberga v komediální sérii Bláznivá střela. Foto: Profimedia.cz

Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger je jedním z nejúspěšnějších kulturistů všech dob a rozhodně je tím vůbec nejslavnějším. A snad by se dalo také napsat, že to ze všech svalovců dotáhl nejdál. Nejenže se stal kultovní filmovou hvězdou, která nezapomenutelně ztvárnila Termonátora, ale usedl také do křesla guvernéra nejbohatšího státu USA - Kalifornie. FOTO: Krasavice z posiloven celého světa soutěžily v Madridu Jako chlapec kombinoval fotbal se vzpíráním, ale ve čtrnácti letech dal přednost činkám. A udělal dobře. Na kulturistických akcích byl rodák z rakouského Štýrského Hradce vidět od roku 1962 a rozloučil se s nimi až v roce 1980 vítězstvím na Mr. Olympia v australském Sydney. Dodnes je symbolem tohoto sportu. Foto: Profimedia.cz

Jason Statham Angličan Jason Statham se jako kluk věnoval fotbalu a hrával za gymnaziální tým, od 11 let ale propadl vodě a volné chvíle trávil v bazénu, kde se věnoval závodnímu potápění a skokům do vody. Dvanáct let byl členem britského národního týmu, s nímž se v roce 1990 zúčastnil Her Commonwealthu a o dva roky později obsadil 12. místo na mistrovství světa. Přes modeling se postupem času dostal k herectví. Jeho jméno je spojeno s filmem Sbal prachy a vypadni či sérií Rychle a zběsile. Foto: Profimedia.cz

Dean Cain Na střední škole v Santa Monice vynikal Dean Cain v baseballu. Před nástupem na univerzitu odmítl sedmnáct nabídek, které získal díky sportovním výsledkům a šel na Princetone, kde se stal kapitánem volejbalového týmu a zároveň hrál obránce v celku amerického fotbalu. RÉBUS: Nehraje se to nohama ani s kulatým míčem. Je to fotbal? Po škole si měl dokonce zahrát v NFL v dresu Buffala, jenže si v přípravném období vážně zranil koleno. To byla tečka za jeho sportovní kariérou. S malou nadějí na návrat ke sportu se Cain vrhl na psaní scénářů a hraní. Objevil se v několika reklamách a televizních seriálech (mimo jiné v „Beverly Hilus 90210“). V roce 1993 vzal roli Supermana ve známé televizní sérii. Foto: Profimedia.cz

Dwayne Johnson Dwayne Johnson se na střední škole začal věnovat atletice a hlavně americkému fotbalu. Byl v něm hodně dobrý, takže získal sportovní stipendium, hrál v dresu univerzitního týmu Miami Hurricanes a měl slibně nakročeno do prestižní NFL. Kariéru mu však pokazilo vážné zranění zad. FOTO: Sportovci jako muzikanti. V ESPN z nich udělali hudební hvězdy Se sportem ale nesekl a zaměřil se na wrestling. Šlo o pochopitelnou volbu, protože jeho otec i dědeček byli ve wrestlingu hodně dobří. V ringu uplatnil své tělesné proporce i talent showmana, díky němuž se stal miláčkem publika. Po několika letech se ovšem „The Rock“, jak zněla jeho wrestlingová přezdívka, přestal ohánět pěstmi a začal se věnovat herectví. Foto: Profimedia.cz

Ed O’Neill Herectví začalo Eda O’Neilla zajímat už v šesté třídě a intenzivně navštěvoval kurzy, přesto však dával přednost americkému fotbalu. Získal díky němu vysokoškolské stipendium a v roce 1969 se dokonce dostal do výcvikového kempu Pittsburghu Steelers. V roce 1976 se však rozhodl, že sport nechá být a stane se profesionálním hercem. Proslavil ho především televizní seriál „Ženatý se závazky.“ Foto: Profimedia.cz

Tom Selleck Kdysi býval Tom Selleck majitelem nejslavnějšího knírku v Hollywoodu, léta předtím však pobíhal po palubovkách s basketbalovým míčem. Získal sportovní stipendium a studoval ekonomii na University of Southern California v Los Angeles, kde hrál ve školním mužstvu a připravoval se na dráhu profesionálního hráče. Vedle toho si přivydělával pózováním v televizních reklamách a zároveň navštěvoval herecké kurzy. Práce před kamerou nakonec zvítězila nad propoceným dresem. Selleck získal popularitu především díky seriálu Magnum. Foto: Profimedia.cz

Sheryl Crow Sheryl Crow je známá více jako zpěvačka než jako herečka, od roku 1990 se však objevila v několika filmech a televizních seriálech. Se sportem byla spojována především kvůli svému vztahu s cyklistickým hříšníkem Lancem Armstrongem, jenže na střední škole bývala také velmi nadějnou atletkou - běžkyní. Foto: Profimedia.cz

Burt Reynolds Ve čtrnácti letech začal Burt Reynolds studovat díky fotbalovému stipendiu na Florida State University. Byl úspěšným hráčem amerického fotbalu, hrál za klub Baltimore Colts, ale profesionální dráhu mu narušilo zranění kolena. Když se vrátil na hřiště, zranil si koleno znovu, což znamenalo konec sportovní kariéry. VIDEO: 10 nejlepších sportovních filmů podle uživatelů ČSFD.cz Ještě než mu bylo dvacet let, odešel do New Yorku, kde se učil herectví a zároveň si přivydělával mytím nádobí, jako vyhazovač a kaskadér pro televizi. Nejspíš nikdy nelitoval, že se jeho život zvrtl právě tímto směrem. V roce 1997 byl nominován na Oscara za nejlepší výkon ve vedlejší roli ve filmu „Hříšné boogie.“ Foto: Profimedia.cz

Denzel Washington Denzel Washington je skvělým hercem, ale Oscara za nejlepší mužský výkon se kupodivu dočkal až za roli ve filmu Training Day. Kdyby však v mládí nedal přednost umění, mohl se třeba radovat z nějakého sportovního ocenění. 7 sportovních hvězd ve filmu aneb Dlouhá ruka Michaela Jordana Washington totiž na začátku 70. let minulého století hrával v basketbalovém týmu Fordham University, kde tehdy dělal asistenta trenéra P.J. Carlesino, který později vedl v NBA celky Portlandu, Golden State, San Antonia, Seattlu, Oklahomy či Toronta. Foto: Profimedia.cz

Forest Whitaker Americký herec Forest Whitaker, který se nezapomenutelně zapsal do dějin kinematografie ve filmu Jima Jarmusche „Ghost Dog: Cesta samuraje“ či jako diktátor ve snímku „Poslední skotský král“, za což byl oceněn řadou cen včetně Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli, mohl jít klidně úplně jinou profesní cestou. Byl totiž také velmi talentovaným muzikantem a nadějným sportovcem. VIDEO: 9 sportovních filmových scén, hloupých tak, až to skoro bolí Whitaker hrál na střední škole skvěle americký fotbal a díky tomu se dostal také do týmu University Southern California. Naštěstí pro filmový svět si celkem brzy uvědomil, kde dřímá jeho přirozené nadání a talent, rozhodl se zahodit ramenní vycpávky a helmu, a věnoval se herectví. Jeho sportovní zkušenosti mu však pomohly k první filmové roli ve snímku „Zlaté časy na Ridgemont High“, kde ztvárnil hráče amerického fotbalu. Foto: Profimedia.cz