Ze dna tabulky zase vzhůru? 6 posil, které před nadcházející extraligovou sezonou získala Olomouc

Z kádru Olomouce po minulém ročníku zmizelo několik hráčů. Branislav Konrád a Jakub Sedláček ukončili kariéry, Michal Kunc odešel do zámoří a další borci se rozutekli do jiných extraligových či prvoligových klubů. Na Hanou však přišlo i šest posil, které najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 7 Ondřej Matýs (útočník) – 26 let Klub v sezoně 2024/25: HC Plzeň

Bilance v sezoně 2024/25: 52 zápasů – 9 bodů (5+4), 4 zápasy v play-off – 0 bodů Útočník Ondřej Matýs dosud oblékal na extraligové scéně dva dresy – v sezoně 2018/19 debutoval v barvách Pardubic, kde pak tamní odchovanec působil až do konce ročníku 2022/23, po němž zamířil do Plzně. Za západě Čech strávil předchozí dva roky. Šestadvacetiletý borec, který je rychlým bruslařem a má v rejstříku hokejových dovedností i slušnou střelu, nyní podepsal roční kontrakt na Hané, kde by měl nejspíš odvádět černou práci ve třetí či čtvrté pětce. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 7 Oldřich Cichoň (brankář) – 23 let Klub v sezoně 2024/25: Slavia Praha

Bilance v sezoně 2024/25: 31 zápasů – průměr 2,37 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 91,3 % Jen do čtyř zápasů, z toho jen do dvou od první minuty, dosud zasáhl na extraligových kluzištích brankář Oldřich Cichoň. V souhrnu odchytal v nejvyšší soutěži jen 137 minut v dresu Sparty. Třiadvacetiletý gólman by v příštím ročníku konečně mohl udělat významný krok k tomu, aby si zajistil místo v elitní české lize. V předchozích sezonách se velmi dobře prezentoval v prvoligových klubech – v Litoměřicích a ve Slavii. Na Hané podepsal ročník kontrakt a měl by krýt záda Matěji Machovskému. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 Evan Stella (obránce) – 24 let Kluby v sezoně 2024/25: American Internacional College (NCAA), Bloomington Bison (ECHL)

Souhrnná bilance v sezoně 2024/25: 39 zápasů – 7 bodů (1+6) Švédský rodák Evan Stella má také americký pas a posledních pět let strávil v zámoří, kde působil převážně v univerzitních ligách. Zadák, který se nijak závratně nehrne do ofenzívy, ale poctivě si plní obranné úkoly, blokuje obrovské množství puků, a když na to přijde, umí hrát pěkně do těla. Na Hané spoléhají na to, že by měl významně vyztužit defenzívu týmu. Olomouci se upsal na jednu sezonu.

Pokračování 5 / 7 Trevor Cosgrove (obránce) – 28 let Klub v sezoně 2024/25: Kalmar HC

Velkou část dosavadní kariéry strávil osmadvacetiletý americký bek Trevor Cosgrove v soutěžích ve Spojených státech, ale vyzkoušel si také angažmá v Kanadě. Od sezóny 2017/18 nastupoval v univerzitní lize NCAA za Colgate University, kde strávil dohromady čtyři roky, načež zamířil výběru michiganské vysoké školy, v jejímž dresu se začal výrazněji bodově prosazovat, když v 37 utkáních zaznamenal 28 bodů za devět gólů a 19 asistencí. Mezi lety 2022 a 2024 střídal starty v soutěži AHL a ECHL, kde se na sebe snažil upoutat pozornost skautů z NHL. To se mu nepovedlo, a tak loni v létě vyrazil na první mimoamerickou štaci v životě - do skandinávského Kalmaru. Ve druhé nejvyšší švédské lize se prezentoval velice slušnou produktivitou, kterou by mohl předvádět i v další sezoně během angažmá na Hané. S Olomoucí podepsal jednoletou smlouvu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 Rayen Petrovický (obránce) – 23 let Klub v sezoně 2024/25: Bílí Tygři Liberec

Mistr světa, vítěz české i slovenské extraligy, hráč, který nasbíral přes dvě stovky startů v NHL – to je vizitka slovenského forvarda Róberta Petrovického. Jeho syn Rayen to nejspíš do elitní zámořské ligy nedotáhne, ale objevuje se v národním týmu, i když na velkém turnaji seniorů zatím nehrál. Má však na kontě dvě účasti na světových šampionátech juniorů. Odchovanec Dukly Trenčín strávil ještě jako teenager dvě sezony ve Finsku, ale poslední dva ročníky byl hráčem Liberce. Až v tom minulém se ale začal pravidelně objevovat na extraligových kluzištích. A měl by na nich být vidět i v tom nadcházejícím, už ale v barvách Olomouce. Na Hané podepsal smlouvu na jeden rok. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 Renars Krastenbergs (útočník) – 26 let Klub v sezoně 2024/25: Dukla Michalovce

Na lotyšské hokejisty jsme si už v české extralize zvykli. Jednoho z nich bude mít v příští sezoně v kádru také Olomouc. Na Hanou přichází na roční pobyt útočník Renars Krastenbergs. V jeho osobě získává Mora bronzového medailistu z mistrovství světa v roce 2023, který je silný na puku, umí dobře číst hru a přesně vystřelit. O jeho schopnostech vypovídají statistická čísla z minulého ročníku, který strávil na Slovensku v Michalovcích. V tamní nejvyšší soutěži se prezentoval průměrem téměř jednoho bodu na zápas a byl suverénně nejproduktivnějším hráčem mužstva. Má zkušenosti ze zámořských juniorských lig, ale také ze Švédska, Švýcarska a Rakouska. „Jedná se o hráče v ideálním věku, který má bohaté reprezentační zkušenosti, zúčastnil se několika světových šampionátů a olympijských her. V předchozích sezonách si dosud pokaždé držel stabilní vysokou produktivitu, a proto věříme, že nám pomůže zvýšit útočnou sílu," komentoval příchod lotyšského útočníka pro klubový web generální manažer klubu Erik Fürst. Foto: Profimedia.cz