Zdi před brankou. Toto jsou 3 nejlepší gólmanské dvojice v aktuální sezoně NHL

Newyorští Rangers jsou na hraně postupu do play-off a těmi, kdo drží jejich šance na průnik do bojů o Stanley Cup poměrně vysoko, jsou brankáři. Jedničkou mezi tyčemi je devětadvacetiletý Rus Igor Šesťorkin, který podává za jednou z nejslabších obran v lize skvělé výkony.

1. Connor Hellebuyck, Eric Comrie (Winnipeg Jets)

Američan Connor Hellebuyck je mužem, který připravil ve Winnipegu o práci Ondřeje Pavelce. V sezoně 2015/16 totiž tehdejší českou gólmanskou jedničku Jets zastupoval mezi tyčemi a vedl si náramně dobře. Po základní části soutěže měl na kontě 26 utkání, dvakrát ukončil zápas s čistým kontem a úspěšnost zásahů vytáhl na 91,8 %. Ve všech ohledech – i v průměrném počtu inkasovaných gólů na utkání (2,34) – byl lepší než Pavelec či Michael Hutchinson. Od následujícího ročníku už byl brankářskou jedničkou a tento post mu patří dodnes.

Hellebuyck se může pyšnit tím, že podává neuvěřitelně vyrovnané a kvalitní výkony. Je to typ moderního, vysokého brankáře, který pokryje mezi tyčemi hodně místa, přitom je však obratný a nechybí mu předvídavost. Dvakrát už získal ocenění Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana v NHL a v současné sezoně si možná říká o třetí.

Spolehlivou dvojkou v dresu Jets je devětadvacetiletý Kanaďan Eric Comrie. V NHL začínal v sezoně 2016/17 ve Winnipegu a do kanadského klubu se pak oklikou přes angažmá v Detroitu, New Jersey a Buffalu zase vrátil. Nikdy se nepropracoval do role prvního brankáře, v této sezoně ale ukazuje, že v jiném týmu by tuto roli možná bez problému zvládl.

