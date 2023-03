Zdi před brankou. Toto jsou 3 nejlepší gólmanské dvojice v aktuální sezoně NHL

3. Alexandar Georgijev, Pavel Francouz (Colorado Avalanche)

Až do aktuální sezony patřil ruský brankář Alexandar Georgijev spíše k průměru v NHL, ale po letním trejdu do Colorada a podpisu tříleté smlouvy jako by ho polili živou vodou a on prožívá nejlepší období v kariéře. Sedmadvacetiletý bulharský rodák se poprvé objevil v elitní zámořské lize jako nedraftovaný hráč v ročníku 2017/18, kdy se upsal New Yorku Rangers, kde působil až do konce minulé sezony. Po přesunu do celku obhájce Stanley Cupu se stal jedničkou v brance Avalanche a ukazuje, že v něm vězí velmi slušný potenciál.

Velmi zdatně ho doplňuje český brankář Pavel Francouz. Přestože nikdy neprošel draftem, dočkal se v roce 2018 kontraktu v NHL. V 28 letech prokázal obrovskou odvahu, opustil KHL, kde mohl pokračovat jako jedna z největších hvězd soutěže, a zamířil za Atlantik s vědomím, že ho čeká tvrdý boj ve farmářském týmu o naději a místo na slunci.

Premiérovou sezonu v zámoří zvládl velmi dobře, v celku Colorado Eagles v AHL odchytal 49 utkání a dvakrát se dokonce dostal jako střídající gólman i do zápasu NHL. Následně v klubu prodloužil smlouvu o další rok a posunul se na post týmové dvojky a odchytal 34 zápasů, ve kterých si většinou vedl velmi dobře. Sezonu 2020/21 však promarodil a do branky se vůbec nedostal, vynahradil si to ale v té následující, v níž pomohl Lavinám k zisku Stanley Cupu. V té současné kryje záda Georgijevovi a dělá to nadmíru dobře. Drží si téměř dvaadevadesátiprocentní úspěšnost zákroků.

Foto: Profimedia.cz