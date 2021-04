Zdi před brankou. 7 nejlepších gólmanských dvojic (či trojic) v aktuální sezoně NHL

Spolehlivý brankářský tandem je jedním ze základů každého úspěšného týmu. Je sice fajn mít mezi tyčemi zářivou hvězdu, která exceluje na ledě i ve statistikách, ve chvíli, kdy však takového borce dožene únava nebo se zraní, má pak ale mužstvo problém. V mnoha klubech však na pozicích brankáře číslo dvě (nebo tři) mají borce, kteří by v jiném týmu mohli být okamžitě první volbou mezi tyče. Rozpitvali jsme soupisky všech týmů z NHL a vybrali jsme sedm celků, ve kterých mají nejkvalitnější gólmanské dvojice. Najdete je v následujících kapitolách.

7. Ilja Samsonov, Vítek Vaněček (Washington Capitals) Všechno je jinak. Tak by mohli shrnout situaci, která panuje na postu brankáře ve Washingtonu. Před sezonou se počítalo s tím, že pozici jedničky má jistou Ilja Samsonov, kterému měl krýt záda veterán Henrik Lundqvist, jenž podepsal s Capitals roční kontrakt poté, co už s ním nepočítali v New Yorku Rangers, odkud odcházel jako klubová legenda. FOTO: Mrázek, Rittich, Vaněček a další brankářská esa. Všichni chtějí masku od Davida Gunnarssona Jenže švédského matadora vyřadily ze hry zdravotní problémy a nečekanou šanci mezi tyčemi dostal český talent Vítek Vaněček. A chopil se jí stoprocentně. Dokonce si přivlastnil roli jedničky a Samsonova odsoudil k vysedávání na střídačce. Z brankářských nováčků v NHL má na kontě nejvíc vychytaných vítězství. I on má ale vzhledem ke svému mládí a nezkušenosti občas slabší chvilku, pak je ale v záloze ruský borec, který je zárukou kvality mezi tyčemi. Foto: Profimedia.cz

6. Darcy Kuemper, Antti Raanta, Adin Hill (Arizona Coyotes) Arizona hodně těží z toho, že má na soupisce tři vynikající gólmany. Tým se nespoléhá pouze na Darcyho Kuempera, který v minulém ročníku skvělými výkony přivedl Kojoty poprvé od roku 2012 do play-off, ale může se opřít také o schopnosti Fina Anttiho Raanty a Kanaďana Adina Hilla. Propadáky aneb 5 týmů, které byly největším zklamáním minulé sezony NHL Třicetiletý Kuemper sice v aktuální sezoně nemá tak špičková čísla ve statistikách jako v té předchozí, přesto patří stále k velmi kvalitním brankářům. Jeho téměř dvoumetrová postava vykrývá prakticky celou klec a pro každého střelce je velice těžké najít skulinku, kam poslat puk. Je soustředěný, má rychlé reakce a výbornou lapačku. Když nemá Kuemper svůj den nebo se trenéři rozhodnou ho šetřit, mají v Arizoně v záloze další dva kvalitní borce. Jednatřicetiletý Raanta má dostatek zkušeností na to, aby dokázal mužstvo podržet, a čtyřiadvacetiletý mladík Hill může být v budoucnu brankářskou jedničkou. Foto: Profimedia.cz

5. Anton Chudobin, Jake Oettinger (Dallas Stars) Po loňském postupu do finálové série o Stanley Cup letos zatím Dallas tvrdě bojuje o účast v play-off. Že tomu tak je, za to může tým především děkovat skvělé dvojici gólmanů. O čas mezi tyčemi se téměř rovnoměrně dělí Jake Oettinger s Antonem Chudobinem a oba podávají vynikající výkony. Mladé naděje. 8 talentovaných hokejistů, kteří jednou mohou dovést Dallas Stars ke Stanley Cupu Stejně jako v případě Víta Vaněčka i dvaadvacetiletý Američan Oettinger zažívá debutovou sezonu v NHL a vede si v ní zatím jako ostřílený mazák. Téměř dvoumetrový hromotlluk, který váží přes metrák, je překvapivě obratný a rychle se adaptoval na nejlepší ligu světa. Chudobin v aktuálním ročníku poněkud zaostává za výkony z předchozích dvou let, přesto je pořád zárukou kvality a spolehlivosti. Foto: Profimedia.cz

4. Semjon Varlamov, Ilja Sorokin (New York Islanders) Rus Semjon Varlamov začínal v NHL v dresu Washingtonu, po třech sezonách ale zamířil do Colorada, kde se jeho hvězda rozzářila oslnivým světlem. V sezoně 2013/14 vychytal nejvíc vítězství ze všech mužů v maskách v lize. Po osmi letech se rozhodl změnit povětří a upsal se na čtyři roky Ostrovanům. Hned v první sezoně v New Yorku ukázal, že přesně takového muže v brance klub už léta hledal. Dovedl mužstvo do finále Východní konference a svoje mimořádné kvality předvádí i v současném ročníku. V historických klubových statistikách brankářů mu patří druhá příčka podle průměru inkasovaných branek na utkání a třetí je v procentuální úspěšnosti zákroků. 32 let, 46 gólmanů. Tihle hoši chytali od roku 1989 v dresu New Yorku Islanders. Český zástupce pohořel Pětadvacetiletý Ilja Sorokin je jedním z nejtalentovanějších ruských gólmanů a má poměrně slušnou šanci, že se jednou může stát esem v elitní zámořské soutěži. Islanders Sorokina draftovali v roce 2014, ale on zůstal až do loňského léta v Rusku a zářil v dresu CSKA Moskva. V roce 2019 získal s armádním klubem Gagarinův pohár a do zámoří se vydával jako olympijský vítěz. V premiérové sezoně v NHL kryje záda krajanovi Varlamovovi a jednou by mohl zaujmout jeho místo jedničky mezi tyčemi. Foto: Profimedia.cz

3. Alex Nedeljkovic, James Reimer, Petr Mrázek (Carolina Hurricanes) Hurricanes se stali v noci z pondělí na úterý čtvrtým týmem, který si zajistil postup do play-off, a bylo to také zásluhou brankářů. Carolina má momentálně k dispozici tři špičkové gólmany. Do sezony vstoupil famózně jako jednička Petr Mrázek, ale poté, co utrpěl zlomeninu palce, chyběl v kleci 31 utkání, ve kterých ho ale báječně zastoupila dvojice Alex Nedeljkovic a James Reimer. Především prvně jmenovaný, pro něhož jde o premiérovou sezonu v NHL, ukazuje, že může být pro Canes v budoucnu nesmírně platným hráčem. 14 Čechů, kteří byli mimo první stovku draftu, ale stali se osobnostmi NHL V době Mrázkovy nepřítomnosti ukazoval svou spolehlivost také zkušený Kanaďan Reimer. Ač jeho statistická čísla nevypadají tak působivě jako v případě jeho týmových parťáků, vychytal pár velmi důležitých vítězství a byl spolehlivou hradbou mezi tyčemi. Foto: Profimedia.cz

2. Sergej Bobrovskij, Chris Driedger (Florida Panthers) Mnozí experti před startem aktuálního ročníku NHL moc nepočítali s tím, že by se Florida probojovala do play-off, ale Panteři už mají téměř jistotu, že si o Stanley Cup zahrají. Jedna z odpovědí, proč tomu tak je, se skrývá v brankovišti. Krotitelé puků. 10 aktivních gólmanů, kteří vychytali nejvíc vítězství v NHL Sergej Bobrovskij působí na Floridě druhým rokem, a v tom úvodním panovalo nad jeho výkony zklamání. Od dvojnásobného vítěze Vezinovy trofeje se čekalo víc. V aktuálním ročníku už je to o poznání lepší, byť na statistická čísla z předchozího působiště v Columbusu navázat nedokázal. Přesto patří k oporám mužstva. Zjevením mezi tyčemi je však šestadvacetiletý Chris Driedger. Už v minulé sezoně ukázal velký potenciál a v té současné opět dokazuje, že možná patří mezi nejméně doceněné gólmany v lize. Foto: Profimedia.cz