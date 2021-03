Zdeno Chára a spol. 6 nejlepších hráčů v historii NHL, kteří se narodili 18. března

6. Cory Schneider (USA) – 35 let

Řadu let patřil Cory Schneider k nejvytíženějším brankářům v NHL. Dnes, kdy slaví 35. narozeniny, je však jeho kariéra za zenitem. Když byl v roce 2004 draftován v prvním kole Vancouverem, patřil k největším gólmanským talentům své generace a měl ve vitríně stříbrnou medaili z mistrovství světa hráčů do 18 let. Premiéru v elitní lize si odbyl v ročníku 2008/09 a v kanadském klubu pobyl až do roku 2013. K místu jedničky mezi tyčemi se ale nepropracoval.

To se změnilo po odchodu do New Jersey. V podprůměrném mužstvu strávil nejlepší léta kariéry, ale za děravou obranou Devils to neměl vůbec snadné. Od sezony 2018/19 jeho role v týmu slábla a před aktuálním ročníkem odešel ke konkurentům do New Yorku Islanders, kde podepsal roční kontrakt. Na led se ale dosud nedostal. V NHL má zatím na kontě 409 utkání a 26 vychytaných nul.

Foto: Profimedia.cz