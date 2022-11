Zbytečné nákupy. 7 letních plzeňských posil, které se Viktorce příliš nevyplatily

Třiadvacetiletý stoper prošel plzeňskou mládeží, loni byl v Pardubicích a před sezonou se vrátil do Viktorky. Jenže ta přivedla taky další obránce, Mohameda Tijaniho a Václava Jemelku, a pro Filipa Čiháka už místo nebylo. Proto odešel do Hradce Králové, kde nastupoval pravidelně.

Václav Pilař

S Plzní získal dva tituly, zahrál si Ligu mistrů, dostal se do reprezentace i k zahraničnímu angažmá. Před sezonou se do Viktorky nečekaně vrátil, ve čtyřiatřiceti letech už ale nenabídl to, co dříve. Loňský ročník mu v Jablonci vyšel, ve dvanácti ligových startech za Plzeň si ale připsal jediný gól. Do hry chodil převážně coby střídající hráč.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia