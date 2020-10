Zbylo jich jen pár. Toto jsou 4 hráči Sparty, kteří s letenským týmem vybojovali poslední titul

Sparta je dvanáctinásobným mistrem samostatné české ligy. V aktuálním kádru jsou však jen čtyři hráči, kteří se Spartou dokázali vybojovat zatím poslední ligový primát před šesti lety. Jejich jména najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii. Do výběru zařazujeme i jednoho borce, který sice není v A týmu a patří do rezervy, je ale stále kmenovým hráčem Sparty.

Ladislav Krejčí Člen stříbrné devatenáctky z roku 2011 svým talentem vždy vynikal, byl na stáži v PSV Eindhoven, už jako mladý debutoval v letenském týmu a rychle se stal oporou základní sestavy. Ladislava Krejčího dlouhodobě sledovaly zahraniční kluby. Dříve to bylo právě PSV Eindhoven nebo Zenit Petrohrad, spekulovalo se o zájmu Newcastlu United či Mönchengladbachu, dokonce se objevily zprávy o jeho možném odchodu do Interu Milán. Sparta chce titul. 5 hráčů, kteří tým z Letné mohou dovést až k triumfu ve Fortuna lize Postupem času se stal Krejčí nejhodnotnějším hráčem české ligy a všeobecně se očekávalo, že ho Sparta prodá do zahraničí za částku okolo sta milionů korun. Nakonec odešel v létě roku 2016 za necelé čtyři miliony eur do italské Bologne. Na Apeninském poloostrově se mu zpočátku dařilo, ale pak přišel o místo v sestavě a s jeho kariérou to nevypadalo nijak vesele. Letos v srpnu se po čtyřech letech vrátil zpět na Letnou, kde v sezoně 2013/14 pomohl mužstvu osmi brankami a pěti asistencemi k dosud poslednímu mistrovskému titulu. A není vyloučeno, že v aktuálním ročníku by se mohl radovat z trofeje znovu. Sparta totiž i jeho zásluhou válí a vede ligovou tabulku. Krejčí ve čtyřech zápasech zaznamenal gól a dvě nahrávky. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Juliš Útočník Lukáš Juliš debutoval v prvním týmu Sparty v sezoně 2013/14. Odehrál pět utkání, dal jednu branku a zasloužil se o zisk mistrovského titulu. O své místo v kádru ale musel stále tvrdě bojovat, trápily ho taky zdravotní problémy a z Letné dvakrát odešel na hostování. Poslední jaro působil v Olomouci, kde nabral parádní formu a tu si přenesl i do Prahy. V aktuálním ročníku dal v šesti zápasech už šest gólů a vypracoval se v jednu z opor mužstva. Foto: Profimedia.cz

Bořek Dočkal Když Sparta vyválčila před šesti lety mistrovský titul, Bořek Dočkal se na něm podílel dvěma góly a 19 nahrávkami. Tehdy pětadvacetiletý záložník byl kreativním motorem mužstva, které pak táhl ještě další dvě a půl sezony. Následoval odchod do Číny, hostování v americké MLS a letos v únoru roku 2019 návrat do české ligy. Od příchodu reprezentačního kapitána si v klubu slibují, že by se na Letné konečně zase mohlo začít blýskat na lepší časy a vypadá to, že toto přání se jim plní. Foto: Profimedia.cz