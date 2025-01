Zbyli už jen cizinci. Podívejte se, se kterými brankáři Sparta počítá na jaro

Pokračování 3 / 5

Jakub Surovčík

Bratislavský rodák od deseti let fotbalově vyrůstal v pražské Slavii. Byl se na několikaměsíčním hostování ve Vlašimi a pak nastupoval za sešívaný B tým. Do elitního výběru se ale neprobojoval, zamířil do Jablonce a pak se dostal do Sparty. Na podzim dvaadvacetiletý Slovák chytal za sparťanské béčko.

Foto: Profimedia.cz