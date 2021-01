Zbrojovka věří zkušeným. 5 ostřílených borců, kteří se pokusí dovést Brno k záchraně

Zbrojovce se po návratu mezi elitu nedaří. Brno se plácá ve spodních patrech tabulky a zřejmě až do konce sezony bude válčit o záchranu. I proto na jihu Moravy vsadili na několik zkušených hráčů, kteří by se měli pokusit záchranu vybojovat. Jména pěti z nich najdete v následujících kapitolách. Foto: Anna Vavríková / MAFRA / Profimedia

Martin Berkovec Dosavadní brankářskou jedničkou Zbrojovky je Martin Šustr, to by se však mohlo změnit. Do Brna totiž přišel Martin Berkovec, jenž dorazil coby čerstvý vítěz litevské ligy. Jednatřicetiletý gólman několik let působil ve Slavii, ale také pomáhal zachraňovat Bohemians a Karvinou. Teď se o to pokusí v Brně. Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia

Pavel Dreksa Dříve hrával za Olomouc či Baník. Několik let v působil taky v Karviné a nyní je v Brně. Jednatřicetiletý stoper Pavel Dreksa je lídrem jak na hřišti, tak i v kabině. Vždy je hodně slyšet a ostatní spoluhráče dokáže vyhecovat. Takové hráče teď Zbrojovka potřebuje jako sůl. Foto: Anna Vavríková / MAFRA / Profimedia

Luděk Pernica V Brně nastartoval ligovou kariéru. Poté několik let působil v Jablonci a v roce 2018 přestoupil do Plzně. Za Viktorku ale v letošním ročníku odehrál jen čtyři zápasy, a tak v zimě zamířil na hostování do Brna. Svou obnovenou premiéru v dresu Zbrojovky třicetiletý stoper ozdobil gólem do sítě Mladé Boleslavi. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Jan Moravec Jeho zkušenosti se teď budou hodit jako sůl. Třiatřicetiletý obránce několik let působil v Bohemians, pak byl i v Karviné, odkud v létě přišel do Brna. Letos zasáhl do deseti zápasů, pokud je fit, tak má místo v základní sestavě. Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia