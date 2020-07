Zbrojovka je zpátky mezi elitou. 5 zkušených hráčů, kteří Brno vrátili do Fortuna ligy

Třicetiletý stoper přišel do Brna v zimě z Karviné. Předtím nastupoval také za Baník, Olomouc, ale i Baku v dalekém Ázerbájdžánu. Ve Zbrojovce se stal ihned jedním z lídrů, na jaře naskočil do 14 zápasů a k postupu pomohl i dvěma góly.

Pavel Eismann

Bývalý hráč Liberce, Příbrami či Střížkova přišel v roce 2013 do Karviné, kde působil dlouhých pět let. Ve slezském klubu byl lídrem a kapitánem, před dvěma lety ale odešel do Brna. I ve Zbrojovce navlékl kapitánskou pásku a letos tým dovedl k postupu mezi elitu. Tam už se ale neukáže – pětatřicetiletý Pavel Eismann totiž ukončil kariéru.

Foto: PATRIK UHLÍŘ / MAFRA / Profimedia