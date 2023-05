Zbrojovka je na dně. Podívejte se, kteří klíčoví hráči Brna po sestupu odejdou

Brno se na jaře trápilo. Nepomohla ani léčba trenérem Martinem Haškem a Zbrojovka tak padá do Fortuna národní ligy. Podívejte se, kteří klíčoví hráči teď z týmu odejdou.

Pětadvacetiletý stoper z Beninu byl v Brně na hostování z Plzně. Nastupoval pravidelně, i jeho výkony ale nakonec zapadly do šedivého průměru. Je otázkou, zda se prosadí do kádru Viktorky, nebo půjde znovu hostovat. Ve Zbrojovce ale Mohamed Tijani končí.

Měří sice pouze 160 centimetrů, s míčem u nohy ale dokáže velké věci. Pokud něco mělo fanoušky Zbrojovky bavit, tak to byly právě jeho výkony. Dvaadvacetiletý nigerijský křídelník Wale Musa Alli, který zaznamenal v premiérovém ligovém ročníku tři góly a šest nahrávek, ale druhou ligu hrát nebude. Nabídky má z Polska a Belgie.

Filip Souček přišel do Brna v srpnu na hostování ze Sparty. Ve Zbrojovce si dvaadvacetiletý záložník ihned získal důležité postavení a patřil ke klíčovým hráčům týmu. Během jara však bojoval se zdravotními problémy a Brnu hodně chyběl. Teď bude zase bojovat o místo na Letné.

Michal Ševčík

Do sezony vstoupil skvěle. Dvacetiletý záložník byl podzimním hitem a už v předstihu se domluvil na přestupu do Sparty. Petr Ševčík končil ročník s devíti góly a šesti nahrávkami, na jaře byl ale jen svým stínem. Navíc nezískal důvěru kouče Martina Haška a do posledních dvou duelů šel vždy jen coby střídající hráč. Jeho forma Brnu v klíčové fázi sezony hodně chyběla.

