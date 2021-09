Zázrak? Připomeňte si 6 zápasů Evropské ligy či Poháru UEFA, ve kterých dala Sparta alespoň 4 góly

Sparťané v minulosti dokázali, že umí soupeře deklasovat i pořádným přídělem. V Poháru UEFA, respektive v Evropské lize, se jim povedlo šestkrát nastřílet v jednom střetnutí (aspoň) čtyři góly. Kromě jedné výjimky to bylo pokaždé doma. Připomeňte si tyto zápasy v následujících kapitolách.

V ročníku 1983/84 to byla velká sparťanská jízda. Letenští vyřadili v prvním kole Poháru UEFA slavný Real Madrid, ve druhém si poradili s Lodží a čekal je souboj s Watfordem. V Anglii Sparta vyhrála 3:2 a doma svého soupeře smetla čtyřgólovým výpraskem. V první půli se trefili Chovanec, Jarolím, dvakrát Skuhravý a bylo vymalováno. Ve čtvrtfinále ale Spartě vystavil stopku Hajduk Split, který lépe zvládl penaltové drama.

Sparta nasázela v Evropské lize čtyři branky také bratislavskému Slovanu. Letenští nejprve vyhráli 3:0 na půdě soupeře a v odvetě přidali ještě o branku víc, díky čemuž se dostali do čela skupiny. Před zraky 14 tisíc diváků se trefili Krejčí s Costou, dva góly vstřelil Lafata a Sparta se těšila z výborné pozice. Postup ale nakonec vybojovala Neapol s Bernem.

Celtic Glasgow - Sparta Praha 1:4 (2020/21)

Vstup do minulého ročníku Evropské ligy se Spartě vůbec nepovedl. V úvodním utkání prohrála na domácím hřišti s francouzským Lille 1:4 a následně utrpěla na San Siru porážku 0:3 od místního AC. Jenže pak se Letenští zvedli. V úvodním střetnutí s Celtikem v Glasgowě poprvé bodovali a stálo to za to. O výhře rozhodl třemi góly Lukáš Juliš a jednu branku přidal Ladislav Krejčí starší. Sparta venku v pohárech vyhrála po šesti porážkách za sebou a poprvé nastřílela na hřišti soupeře čtyři góly.

