Závody v kadibudkách a další úlety. 17 nejšílenějších „sportů“ na světě. Nejstřelenější je extrémní žehlení

Lidé jsou různí. Co je pro jednoho obrovskou zábavou, z toho se dělá jinému špatně od žaludku. Nebo opačně.

Porozhlédli jsme se trochu po světě a našli jsme 17 sportů, jež s klidným svědomím mohou dostat nálepku „nejšílenější.“ Najdete je v následujících kapitolách.

Nošení manželek Je fajn přenést novomanželku přes práh, ale kdo by se s ní chtěl vláčet na rameni po překážkové dráze? Ve Finsku však muži toto martyrium dobrovolně podstupují. S vlastní ženou na zádech či přehozenou přes rameno se pachtí hlubokým pískem, brodí přes vodu a přelézají živé ploty. Proč? Na vítěze čeká v cíli zajímavá odměna – váha jeho manželky v pivu. VIDEO: Spartan Race – extrém, inspirovaný vojenským drilem Závodníci tak často stojí před dilematem – je lepší mít lehčí ženu a tím pádem nést méně kilogramů, nebo mít těžší manželku a vyhrát víc piva? Na světě neexistuje mnoho tvrdších oříšků k rozlousknutí… Foto: Profimedia.cz

Souboje kartonovými trubkami Těžko se najde někdo, kdy by si v dětství nevyrobil lepenkovou zbroj či brnění a nesvedl v něm nějakou zásadní sídlištní či venkovskou bitvu. Podobnou kratochvíli si dnes můžete užít na soutěžní úrovni. Existuje totiž Cardboard Tube Fighting League (CTFL), kde se do sebe pouštějí týmy ozbrojené kartonovými trubicemi, kterými se mydlí hlava nehlava. Foto: Profimedia.cz

Závody na velbloudech Populární disciplína na celém Blízkém východě, ale také v Mongolsku nebo Austrálii. Dostihy se konají každý rok od konce října do začátku dubna. Velbloudi závodí na pouštních drahách na tratích dlouhých až šestnáct kilometrů. Jestlipak by to místním žokejům Váňa natřel? Foto: Profimedia.cz

Olympiáda v bahně Pokud vám nevadí, že se „trochu" umažete od bláta, pak si nenechte ujít „Bahenní olympiádu", která se pravidelně konává v ústí řeky Labe v německém Hamburku. Na programu je řada disciplín, takže si můžete vybrat jednu nebo se zapojit hned do několika soutěží, které zahrnují například házenou, fotbal, volejbal, štafetový běh nebo přetahovanou lanem. Foto: Profimedia.cz

Horský sjezd na jednokolce Sjíždět svahy po uzoučkých a kamenitých cestách na horském kole je dost velká šílenost, ale ještě pořád je to celkem bezpečná aktivita oproti sjezdu téhož na jednokolce. Závodníci používají speciální kola, ale ke zdárnému dojetí do cíle potřebují i smysl pro rovnováhu a pořádný kus odvahy. Jezdci sice padají častěji než jejich kolegové z klasických bicyklů, z kopce se ale zase neřítí takovou rychlostí. Foto: Profimedia.cz

Palcová páka Nudit se při obyčejné páce? Kdepak! Najdou se „sportovci", kteří si svou sílu dokazují jinak – k přetlačování nepoužívají ruce, nýbrž dolní končetiny. Zápasníci si navzájem zují boty a ponožky, zapřou se špičkami prstů a souboj může začít. Tento sport má kořeny v Anglii a rychle se rozšířil do celého světa. Má už své světové šampionáty i mistry. Foto: Profimedia.cz

Skok přes kanál Kde jinde by mohl být domov skoku o tyči přes vodní kanály než v Nizozemí? Závody s názvem Fierljeppen se konají rok co rok a tisíce diváků sledují odvážlivce, kteří na hliníkových tyčích s plochými kotouči na spodní straně (aby se nebořili do bahna na dně) plachtí nad vodní hladinou. „Vynálezci" tohoto sportu jsou údajně farmáři, kteří tímto způsobem přeskakovali kanály, jež rozdělovaly jejich pole. Foto: Profimedia.cz

Quidditch Je to něco jako famfrpál – legendární hra z knížek o Harrym Potterovi. Jen lidé nelétají na košťatech, ale běhají s nimi po zemi a mají je vražené mezi nohama. Účelem je dostat míček skrz obruč. Tato hra se hraje na více než třech stovkách amerických vysokých škol a ve dvanácti dalších zemích. Foto: Profimedia.cz

Závody v kadibudkách Populární disciplína ve Spojených státech a v Austrálii. Má mnoho podob, ale jednu společnou věc – kadibudku. V ní sedí „žokej", kterého na 250 metrů dlouhé závodní dráze táhnou (nebo tlačí) čtyři lidé do cíle. Z toho by se jeden pos…

Střelba dýněmi Báječný sport pro zahrádkáře. Vypěstujete si dýni, sestrojíte obří katapult a jdete závodit. VIDEO: Hokej pod ledem. Nic střelenějšího jste ještě neviděli Soutěží se v délce dostřelu a v přesnosti střelby tykví na cíl. Každý rok se koná první listopadový týden mistrovství světa v Sussex County v americkém státě Delaware. Světový rekord v délce doletu činí víc než půl druhého kilometru.

Extrémní žehlení Těžko říct, zda lze extrémní žehlení zařadit mezi sportovní disciplíny, ale faktem je, že kombinuje sportovní a extrémní outdoorové aktivity s domácí prací, na jejímž konci je dobře vyžehlená košile. Žehlicí prkno a žehličku už jsme mohli vidět na stovkách neuvěřitelných míst – na kolmých skalních stěnách, na zasněžených ledovcích, na bicyklech, na trampolíně, na dračí lodi na řece i na raftu v divokých peřejích, nebo dokonce v závodní formuli. Foto: Profimedia.cz

Hod tuňákem Tohle by se fanatickým ochráncům přírody zřejmě moc nelíbilo, ale zatím není v jejich silách tuto sportovní kratochvíli zarazit. Každoročně se v hodu tuňákem závodí na festivalu Tunarama v australském Port Lincolnu. Soutěžit mohou muži i ženy starší šestnácti let.

Šplh po namazané tyči Tento bláznivý sport je oblíbený v Indonésii, Brazílii, Karibiku či ve Velké Británii. Nejznámější závod se koná každoročně v Gloucesteru v americkém státě Massachusetts. Čtyřicet až padesát mužů ve věku od osmnácti do šedesáti let zkouší vyšplhat po mastném stožáru, na jehož špičce je třeba ukořistit červený prapor. Foto: Profimedia.cz

Honba za sýrem Při tomhle závodě praskají kosti. Horda lidí honí po strmém svahu kolo sýra. Nejslavnější závod se koná v anglickém Gloucesteru. Vítěz na dně rokle získává první cenu v podobě - a teď překvapení! - hroudy sýra... Foto: Profimedia.cz

Cornhole Něco jako česká dětská hra „Kloboučku hop." Sportovec při ní ani nemusí odkládat pivo, hází totiž jen jednou rukou na malý otvor v nakloněné desce. Ve Spojených státech jde o nesmírně populární disciplínu se stovkami turnajů v celé zemi. Foto: Profimedia.cz

Buzkashi V doslovném překladu to znamená něco jako „popadnout kozu." Není to ale sport pro úchylné dívkaře, nýbrž pro zdatné jezdce na koních. Představte si koňské pólo, jen s tím rozdílem, že jezdci místo míče používají zdechlinu kozy nebo telete. Popularita tohoto sportovního odvětví (zaplaťpámbu) nepřekročila hranice Afghánistánu a Kyrgizstánu. Buzkashi se občas také říká „afghánské ragby." Foto: Profimedia.cz

Buchtolezení Tisíce místních obyvatel a turistů se rok co rok shromažďují na malém čínském rybářském ostrově Cheung Chau. Během místního festivalu jsou tu postaveny asi dvacetimetrové ocelové konstrukce, které jsou obalené čímsi na způsob buchet. Závodníci mají za úkol nasbírat při cestě na vrchol do vaku co nejvíc těchto buchet. Foto: Profimedia.cz