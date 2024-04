Zatraceně drahé zboží. 6 fotbalistů, jejichž tržní cena od 1. července 2023 vylétla nejvíc nahoru

4. – 6. Cole Palmer (Chelsea) – plus 40 milionů eur

V současnosti nenajdete v anglické Premier League lepšího mladého hráče, než je jednadvacetiletý Cole Palmer. V Manchesteru City si teď možná drbou hlavy, že supertalentovaného borce, který prošel tamní akademií, prodali loni v září do Chelsea, byť za něj inkasovali 47 milionů eur. Nyní je jeho cena podle portálu TransferMarkt skoro o deset milionů vyšší a od července 2023 vzrostla o 40 milionů eur. A vypadá to, že poroste i nadále, protože Palmer doslova září. V aktuálním ročníku nejvyšší anglické ligy nasázel v 27 zápasech 20 branek a přidal k nim sedm asistencí. Je to jeden z nejnebezpečnějších ofenzivních hráčů v elitní ostrovní soutěži, a nebýt občasné mladické nedisciplinovanosti, dalo by se říci, že je naprosto vyzrálým a komplexním fotbalistou. Na Stamford Brodge dobře tuší, že mají v kádru poklad, takže si jej pojistili až do roku 2030.