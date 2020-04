Zástupci „staré“ školy. Toto je 5 nejstarších trenérů, kteří působí ve Fortuna lize Drahomír Kvasnička, Petr Sobol Nejmladším tuzemským prvoligovým trenérem je momentálně David Horejš, kterému je 42 let. Nejstarší kouč Fortuna ligy má o 25 let více. 6 FOTOGRAFIÍ zobrazit galerii 654321 Plzeňský Adrian Guľa s Jindřichem Trpišovským ze Slavie či příbramským Pavlem Horváthem patří k zástupcům mladé trenérské generace. V nejvyšší tuzemské soutěži ale působí i tři kouči šedesátníci. Pětici nejstarších lodivodů z Fortuna ligy najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii. 5. Luděk Klusáček (Bohemians 1905) - 53 let Loni v říjnu skončil na lavičce pražské Bohemky Martin Hašek a na jeho místo nastoupil Luděk Klusáček. Do vršovického Ďolíčku, kde strávil také část hráčské kariéry, se vrátil jako trenér po šesti letech. V roce 2014 zachránil Klokany před pádem z elitní soutěže. Následně dělal v Kataru asistenta Ivanovi Haškovi a od prosince 2014 do září následujícího roku vedl Jihlavu. Od té doby byl bez angažmá. V aktuálním ročníku je jeho tým na 11. místě tabulky a se záchranou by neměl mít problémy. Foto: Profimedia.cz 4. Juraj Jarábek (MFK Karviná) - 57 let Během listopadové reprezentační přestávky se stal novým trenérem Karviné slovenský stratég Juraj Jarábek. Funkci převzal po odvolaném Františkovi Strakovi. Do slezského klubu přicházel s vizitkou vítěze gruzínské ligy i tamního poháru a s bohatým profesním rejstříkem. Před příchodem do Karviné vedl Zlaté Moravce. Jeho úkolem bylo vyvést v tu chvíli předposlední tým tabulky úspěšně z bojů o záchranu. To se mu zatím poměrně daří. Po 24 kolech jsou Karvinští na 13. místě a jejich herní projev i výkony šly od angažování zkušeného kouče nahoru. Foto: Profimedia.cz 3. Petr Rada (Jablonec) – 61 let V roce 2017 se postavil na lavičku Sparty. Ale jen dočasně, na Letné sice chtěl pokračovat, jenže vedení klubu přivedlo před sezonou 2017/18 Itala Andreu Stramaccioniho. Petr Rada ale bez práce dlouho nezůstal a zamířil do Jablonce, který bývalý kouč české reprezentace, jenž mimo jiné trénoval i Slavii, Liberec či Teplice, dovedl k premiérovému postupu do základní skupiny Evropské ligy. V současné sezoně figuruje jeho tým na třetí příčce tabulky. Foto: Profimedia.cz 2. Bohumil Páník (Fastav Zlín) – 63 let Před pár lety se postaral o historický úspěch. Zlín dovedl k vítězství v domácím poháru a k premiérovému postupu do Evropské ligy. Jenže další sezona týmu z Baťova města příliš nevyšla a kouč Bohumil Pánik se s klubem (nedobrovolně) rozloučil. Bez práce byl jen pár dní, v průběhu jara 2018 zamířil do Baníku, se kterým v posledním kole vybojoval záchranu. Na konci loňského prosince však skončil i v ostravském klubu a před měsícem se znovu upsal Zlínu. Foto: Profimedia.cz 1. Václav Kotal (Sparta Praha) - 67 let K nekonečnému příběhu s názvem „Hledání ideálního trenéra pro Spartu“ připsali v polovině února vedoucích činitelé letenského klubu další kapitolu, když Václava Jílka vystřídal ostřílený matador Václav Kotal, který povýšil k prvnímu mužstvu od rezervního týmu. Sedmašedesátiletý odborník se věnuje koučování už od poloviny devadesátých let minulého století. Mimo jiné působil v Hradci Králové, Jablonci či Brně. Bude právě on konečně tím pravým spasitelem? Foto: Profimedia.cz 654321 Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

