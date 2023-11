Zástupci „staré“ školy. 3 nejstarší trenéři, kteří nyní působí ve Fortuna lize

Během listopadové reprezentační přestávky v roce 2021 se stal novým trenérem Karviné slovenský stratég Juraj Jarábek. Funkci převzal po odvolaném Františkovi Strakovi. Do slezského klubu přicházel s vizitkou vítěze gruzínské ligy i tamního poháru a s bohatým profesním rejstříkem. Před příchodem do Karviné vedl Zlaté Moravce.

2. Václav Kotal (Hradec Králové) – 71 let

Václav Kotal byl dlouholetým hráčem letenského klubu. Strávil v něm deset sezon a vybojoval dvakrát vítězství v Československém poháru v sezonách 1975/76 a 1979/80. Po odchodu z Prahy završil prvoligovou kariéru v Hradci Králové, kde pak ve druhé polovině 90. let zastával funkci sportovního ředitele.

První trenérské angažmá získal v roce 1998 v Kolíně a v roce 2001 už byl zpět ve Spartě, kde působil u rezervního celku. V nejvyšší soutěži pak vedl Hradec Králové, Jablonec a Brno. Následně měl převzít českou reprezentaci do 19 let, nakonec ale zakotvil u sedmnáctky. Po ukončení dvouletého cyklu měl přebrat vedení národního týmu do 16 let, to ale nechtěl a zamířil znovu do Sparty, kde převzal B mužstvo.

V únoru 2020 se stal po odvolání kouče Václava Jílka v 67 letech hlavním trenérem prvního týmu. Téměř přesně po roce byl z funkce odvolán. V dalších dvou sezonách po odchodu z Letné vedl Náchod a Viktorii Žižkov, načež se letos v září opět vrátil do Hradce Králové.

