Zastínili i zimní zahraniční posily. 5 nejdražších českých fotbalistů, kteří hrají za Spartu

Ve velké konkurenci, která na Letné panuje, to nemá jednoduché. Tím spíš, když je mu teprve 20 let. Martin Vitík si ale buduje stále silnější pozici a na jaře byl dvakrát v základní sestavě. Roste z něj lídr, jeho cena půjde ještě nahoru.

Věštila se mu skvělá kariéra. Společně s Adamem Hložkem byl považován za klenot z Letné. Je mu teprve 19 let, předpoklady, které se do něj vkládaly, ale dosud nenaplnil. Adam Karabec ovšem stále ještě může dokázat velké věci.

Když sedmadvacetiletý reprezentační křídelník přicházel na startu sezony ze Španělska do Sparty, čekalo se, že se zařadí mezi hlavní hvězdy ligy. To se ale nestalo, Jakub Jankto zapadl do průměru a jeho výkony byly zklamáním. Přidá na jaře? Od poloviny října nehrál.

Jan Kuchta – 3,2 mil. eur

Patří moskevskému Lokomotivu, v létě však přišel do Prahy. Jenže ne do Slavie, odkud do Ruska odešel, ale do Sparty. Jeho transfer na Letnou vyvolal vášnivou diskuzi a šestadvacetiletý reprezentační forvard se ihned stal jedním z nejsledovanějších hráčů ligy. Čekalo se od něj ale víc, zatím se trefil pětkrát.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia