Zastaví Jágrovo Kladno? 5 hráčů Jihlavy, kteří Duklu mohou dovést až do extraligy

Kladno naplnilo papírové předpoklady a postoupilo do finále Chance ligy, z něhož vede cesta do extraligy. Proti Rytířům se nyní postaví Dukla, která touží Jágra a spol. zastavit. Jména pěti hráčů, díky kterým to dříve slavný český klub může dokázat, najdete v následujících kapitolách.

Foto: Profimedia.cz