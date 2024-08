Zářil, ale také vybuchoval. 5 černých kaněk v kariéře dnešního oslavence Pavla Nedvěda

Přes Spartu a Lazio Řím se dostal do Juventusu Turín, kde pokračoval po skončení hráčské kariéry v manažerských funkcích. Hrál na třech evropských šampionátech, byl na mistrovství světa. Celý fotbalový svět k němu vzhlížel s respektem a uznáním. Pavel Nedvěd měl ale horkou hlavu a čas od času předvedl zkratovité jednání. I proto je jeho kariéra pošpiněna několika kaňkami. Vybrali jsme pět z nich. Tyto okamžiky najdete v následujících kapitolách.

V roce 2001 se české reprezentaci naskytla obrovská šance postoupit na mistrovství světa, které se konalo v Japonsku a Jižní Koreji. Svěřenci Jozefa Chovance prohráli v úvodním barážovém duelu v Belgii 0:1 a vytvořili si solidní pozici do odvety. Ale na Letné selhali. Selhal i Nedvěd, který se nechal vyloučit. Následně se rozhodl nemluvit s novináři a nejen od nich to pořádně schytal.

Pokračování 6 / 6

Italské zkraty

Pavel Nedvěd byl - a stále je - respektovanou osobou. V Itálii k němu vzhlíží s úctou, je ale pravda, že si stihl udělat i řadu nepřátel.

V roce 2007 likvidačním faulem zlomil Louisi Figovi holenní kost. O rok později ulétl v derby s AC Turín. Jeho objektem se stal Gianluca Comotto, kterého tahal za vlasy a byl vyloučen. V následujícím roce trefil loktem do hlavy Stephana Lichtsteinera z Lazia Řím a od fanoušků bývalého klubu to při odchodu do kabiny pořádně schytal.

Foto: Profimedia.cz