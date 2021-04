Září v lize, může jet na EURO. Podívejte se, kterými kluby prošel Tomáš Holeš

Tomáš Holeš má osmadvacet let. Dlouho nastupoval na postu pravého beka a na tomto místě se řadil k nejlepším hráčům v lize. Naplno to ale rozbalil až poté, co se posunul na post středního záložníka, na kterém nyní nastupuje i v reprezentaci, kde se rychle zařadil mezi opory. Kterými ligovými kluby už Holeš prošel? Podívejte se.

Foto: Profimedia.cz