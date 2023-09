Zapůjčené poklady. 4 fotbalisté, jejichž tržní cena během hostování v jiném klubu rekordně vzrostla

Týká se to mladých a nadějných hráčů i ostřílených harcovníků. Namísto toho, aby vysedávali na lavičce, trápili se a jejich talent přicházel nazmar, pošle je jejich zaměstnavatel hostovat do jiného klubu. A tam se někdy ukážou v tak báječném světle, že ještě než se vrátí zpět, jejich tržní cena poskočí rapidně nahoru.

V létě roku 2011 odešel z Chelsea, kde měl místo mezi tyčemi zabukované Petr Čech, mladičký belgický gólman Thibaut Courtois na hostování do Atlétika Madrid. Ve španělském klubu pobyl tři sezony, a když se vrátil, jeho tržní hodnota byla vyšší o 21 milionů eur. Ve fotbalové historii však najdeme borce, kteří během zapůjčení do jiného klubu dokázali svou obchodní cenu vyšroubovat ještě výrazněji. Kvarteto těch, kteří si připsali v průběhu hostování nejvyšší přírůstek potenciálních milionů, najdete v následujících kapitolách.

4. Martin Odegaard (Real Madrid → Real Sociedad) +30 milionů eur Zázračné dítě norského fotbalu – tak se psalo o Martinu Odegaardovi, když v 17 letech podepsal smlouvu s Realem Madrid. Na San Bernabeu ale nikdy nedostal pořádnou šanci ukázat, co v něm vězí. Putoval z jednoho hostování na druhé – nejdříve byl v Heerenvenu, pak v Arnhemu a v roce 2019 zamířil do San Sebastianu. V dresu Realu Sociedad konečně naplno předvedl, jak velký talent v něm vězí. Během jediné sezony vyskočila jeho cena zásluhou vynikajících výkonů o 30 milionů eur. Ani to mu ale nepomohlo k průniku do kádru Bílého baletu. Půl roku po návratu do královského klubu byl vyexpedován na další hostování, tentokrát do Arsenalu, kam v létě roku 2021 za 35 milionů eur přestoupil. Foto: Profimedia.cz

3. Achraf Hakimi (Real Madrid → Borussia Dortmund) +49 milionů eur Maročan Achraf Hakimi je produktem akademie Realu Madrid, v níž se fotbalově vzdělával deset let. Za Bílý balet odehrál 17 utkání a dal dvě branky, na San Bernabeu však usoudili, že jeho budoucnost je jinde než v královském klubu. Dvě sezony strávil na hostování v Borussii Dortmund, kam odcházel v roce 2018. Když se s vestfálským klubem loučil, jeho tržní cena byla téměř o 50 milionů eur vyšší než v době, kdy do klubu přišel. Po návratu na San Bernabeu byl prodán za 43 milionů eur do Interu Milán. Ani to ale nebyla jeho cílová stanice. V létě 2021 se hodně psalo o zájmu Arsenalu, ale Hakimi nakonec zamířil za 68 milionů eur do Paris Saint-Germain a stal se v tu chvíli nejdražším pravým obráncem ve fotbalové historii. Foto: Profimedia.cz

2. Luka Jovič (Benfica Lisabon → Eintracht Frankfurt) +58 milionů eur Srbský útočník Luka Jovič zamířil v lednu roku 2016 za dva miliony eur z mateřské Červené Hvězdy Bělehrad do kyperského Apollonu Limasol, který ho okamžitě za více než trojnásobnou cenu přeprodal do Benfiky Lisabon. V létě roku 2017 se však portugalský klub dohodl na dvouletém hostování talentovaného mladíka s německým Frankfurtem, kde Jovič rozkvetl v jednu z hvězd Bundesligy. Do Lisabonu už se po skončení hostování, během něhož jeho tržní cena vzrostla o 58 milionů eur, ani nevracel, protože Eintracht využil možnost jeho odkupu, a to za podstatně nižší cenu (22,34 milionu eur), aby hned druhý den po podpisu smlouvy přeprodal mladého hráče Realu Madrid za 63 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

1. Kylian Mbappé (AS Monako → Paris Saint-Germain) +85 milionů eur Čtyřiadvacetiletý útočník Paris Saint-Germain Kylian Mbappé je jedním z největších světových fotbalových talentů posledních let. V roce 2016 pomohl reprezentaci galského kohouta do 19 let k titulu mistrů Evropy a před pěti lety už byl ofenzivním esem seniorského národního týmu na šampionátu v Rusku, kde pomohl čtyřmi brankami k zisku zlatých medailí. A to byl druhým nejmladším hráčem na turnaji. K největším hvězdám patřil i na nedávném turnaji v Kataru, kde se stal nejlepším střelcem a dovedl Francii opět do finále, kde podlehla až po penaltovém rozstřelu Argentině. Jeho talent zazářil nejdříve v dresu Monaka, v létě roku 2017 odešel na hostování do Paris Saint-Germain. Pobyl tam jednu sezonu a za tu dobu stoupla jeho tržní cena o 85 milionů eur. Následně z něho arabští vlastníci pařížského velkoklubu udělali za 180 milionů eur jednoho z nejdražších fotbalistů v historii a vůbec nejdražšího teenagera v dějinách. Foto: Profimedia.cz