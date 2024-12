Zapsali se do paměti. 16 nejlepších Afričanů v historii české fotbalové ligy

Část 1 / 17



V nejvyšší české soutěži působila řada fotbalistů nejrůznějších národností. Afričané nejsou výjimkou. Po ligových trávnících běhali například hráči z Beninu, Toga, Kapverdských ostrovů nebo třeba Etiopie. Zatímco někteří se u nás jen mihli, jiní zde zanechali skvělý dojem. V Plzni působí například Sampson Dweh, ve Slavii zase podává dobré výkony Igoh Ogbu, Oscar Dorley či El Hadji Malick Diouf, a tak by se dala jmenovat řada dalších borců z černého kontinentu. V následujících kapitolách najdete 16 nejlepších Afričanů v historii české nejvyšší soutěže.

Pokračování 2 / 17 Ibrahim Traoré (Pobřeží slonoviny) Před pár měsíci oslavil Ibrahim Traoré šestatřicáté narozeniny, ale už to neudělal jako hráč české nejvyšší soutěže, v níž oblékal dresy tří klubů. V roce 2018 přišel ze Zlína do Slavie a v pražském klubu rychle přesvědčil o svých kvalitách. Na Valašsku i v sešívaném dresu patřil sedm sezon ke klíčovým hráčům týmu. V sezoně 2022/23 však kvůli svalovému zranění vypadl ze sestavy červenobílých a už se tam nedokázal vrátit. Když mu v Edenu vypršel v létě 2023 kontrakt, nabral směr na Plzeň, kde odehrál ještě jeden povedený ročník. „Sloni“ v české lize. 5 nejlepších fotbalistů z Pobřeží slonoviny v historii tuzemské nejvyšší soutěže V nejvyšší tuzemské lize naskočil do 191 utkání a dal 14 branek, z toho 107 zvládl v sešívaném dresu, v němž nastřílel deset gólů. Více zápasů žádný z jeho krajanů v české lize neodehrál. Se Slavií oslavil tři mistrovské tituly a čtyřikrát triumfoval v pohárové soutěži třikrát s Pražany a jednou se Zlínem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 17 Oscar Dorley (Libérie) Oscar Dorley je univerzální fotbalista, který dokáže alternovat na levé straně obrany i na postu záložníka. Nejdříve přišel do české ligy na půlroční hostování a v lednu 2019 se stal kmenovým hráčem Liberce. Na kontě má už také přes čtyři desítky utkání v dresu národního týmu Libérie. Poklady z Letné a z Edenu. 7 nejdražších cizinců, kteří působí v české lize V tuzemské nejvyšší soutěži se velmi rychle adaptoval a vybojoval si stálé místo v základní jedenáctce Slovanu, odkud následně přestoupil do Slavie, s níž dvakrát vybojoval mistrovský titul a dvakrát vyhrál pohárovou soutěž. Na kontě už má 180 ligových utkání, ve kterých dal deset branek a u dalších čtrnácti asistoval. V Edenu má podepsanou smlouvu do roku 2027 a portál Transfermarkt vyčísluje jeho současnou tržní cenu na více než 250 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 17 Dame Diop (Senegal) Útočník Dame Diop českou ligu okusil poprvé v sezoně 2014/15 ve Slavii. Poté byl ve Zlíně a v sezoně 2017/18 zamířil do Baníku, kde strávil tři roky. V nejvyšší tuzemské soutěži odehrál během sedmi ročníků 119 utkání a na konto si připsal 24 přesných zásahů. Žádný z jeho krajanů nebyl na hřišti častěji a nedal víc branek než on. Z Ostravy odešel do Turecka, ale ještě se nakrátko vrátil do Čech a odehrál jarní část ročníku 2020/21 v budějovickém Dynamu. Naposled hrál v arménském Jerevanu, ale nyní je aktuálně jednatřicetiletý hráč už více než rok bez smlouvy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 17 Kennedy Chihuri (Zimbabwe) Jeden z nejznámějších cizinců v historii tuzemské ligy - Kennedy Chihuri ze Zimbabwe - přišel do České republiky v roce 1996 z Prešova. Nejprve hrál za Slavii, kde se ale moc neprosadil. A tak někdejší reprezentant odešel do Žižkova, kde byl dlouho oporou. V lize hrál až do roku 2004 a za tu dobu stihl nasbírat rovných 200 ligových startů a nastřílet 25 branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 17 Peter Olayinka (Nigérie) V roce 2018 koupila Slavia Petera Olayinku za více než 80 milionů korun. V úvodním ročníku dal šest branek, čekalo se od něj ale trochu víc. V létě pak ale z Edenu odešli Jaromír Zmrhal a Miroslav Stoch, a šikovný Nigerijec dostal více prostoru, který parádně využil. Stal se oporou sešívaného týmu, dostal se i do reprezentace své země a kroužili kolem něho skauti z mnoha bohatých evropských klubů. Drahé zboží. 10 cizinců, za jejichž přestupy Slavia zaplatila nejvíc peněz v historii klubu Žádný z jeho krajanů neodehrál v tuzemské lize více zápasů (144), nedal víc gólů (38), ani nezaznamenal větší počet asistencí (19). Už dlouho dopředu bylo jasné, že v létě roku 2023 Eden opustí. Loučil se jako klubová legenda a zamířil zadarmo do Červené Hvězdy Bělehrad. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 17 Franci Litsingi (Kongo) V tuzemské lize odehrál Franci Litsingi 84 zápasů. V dresu Teplic se v letech 2013 až 2015 zařadil mezi nejlepší Afričany, kteří v České republice působili. Potom ale přestoupil do Sparty, kde se neprosadil. Odehrál jen pět ligových zápasů, ve kterých dal jednu branku. Hostoval v Turecku, působil také v Brně, na teplickou jízdu ale nikde nenavázal. Ve statistikách nejvyšší soutěže má 84 utkání a 24 nastřílených branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 17 Fernando Nevés (Kapverdské ostrovy) Fernando Nevés si v české lize dokázal získat respekt spoluhráčů, protihráčů i fanoušků. Býval oporou Baníku Ostrava a na ruku dokonce navlékl i kapitánskou pásku. Doménou bývalého reprezentanta Kapverdských ostrovů nebyla jen obrana, uměl i zakončit. V ostravském dresu se prosadil sedmkrát. Pak zamířil do Francie, ale v v roce 2013 se vrátil zpátky do české ligy a stal se posilou Slavie, odkud posléze zamířil na hostování do Příbrami. Do Edenu se už nevrátil. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 17 Abdallah Sima (Senegal) Abdallah Sima toho ve Slavii moc neodehrál, do prvního týmu se dostal na podzim v ročníku 2020/21 poté, co jej sešívaní koupili za tři miliony korun z Táborska, na prvoligovou scénu však vlétl jako uragán. Do konce sezony nasázel v 21 utkáních jedenáct branek, zářil i v Evropské lize a dostal se také do senegalské reprezentace - přitom mu bylo teprve dvacet let. Sice měl trochu slabší jaro, trápily ho i zdravotní problémy, i tak ale zaujal takové kluby jako Arsenal, Juventus nebo Manchester United. Nakonec talentovaného mladíka koupil v létě 2021 za osm milionů eur anglický Brighton a v Edenu na něm velmi slušně vydělali. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 17 Costa Nhamoinesu (Zimbabwe) Costa Nhamoinesu ze Zimbabwe přišel do Sparty v roce 2013 z Polska a řadu let byl důležitým hráčem letenského souboru. Jeho místo bylo na levém kraji obrany, uměl však zaskočit i na stoperu. Za Spartu si připsal 146 ligových startů a v roce 2020 odešel do Indie. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 17 Tijany Belaid (Tunisko) Kdo ví, kam by to dotáhl, kdyby se nepotýkal s problémy s disciplínou, životosprávou, motivací či kondicí. I přes tyto nedostatky patřil svého času Tijany Belaid mezi nejlepší záložníky v české lize. Předchůdci Dioufa či Dorleyho. 8 nejlepších fotbalistů z Afriky, kteří v minulosti hráli za Slavii Pařížského rodáka, který reprezentoval Tunisko, získala Slavia v roce 2007 z Interu Milán. Uměl řídit hru, dával i důležité góly. Jedním z nich rozhodl premiérový zápas sešívaných v Lize mistrů se Steaou Bukurešť. Oslavil dva ligové tituly a v roce 2010 odešel do anglického Hullu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 17 Léonard Kweuke (Kamerun) Vytáhlý kamerunský útočník byl ještě v sezoně 2012/13 členem základní sestavy Sparty. Pak ale přišel na Letnou David Lafata a pozice Léonarda Kweukeho, která už tak slábla, byla ještě méně významná. Proto forvard, jenž do Sparty přišel v sezoně 2010/11 a vytvořil úderné duo s Bonym Wilfriedem, odešel do Turecka. Českou soutěž opouštěl s bilancí 31 gólů v 74 duelech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 17 Guélor Kanga (Gabon) Kvalitou se záložník Guélor Kanga z Gabonu řadil mezi absolutní ligovou elitu. Brzdily ho však disciplinární tresty a občasné výpadky formy. Do Sparty přišel v polovině sezony 2017/18 a v české lize odehrál 69 zápasů, v nichž dal 28 branek a přidal devět asistencí. Poté, co mu v létě 2020 skončila smlouva, zamířil do Bělehradu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 17 Mickaël Tavares (Senegal) Během úvodního roku a půl, co v České republice působil, se propracoval v opravdovou ligovou hvězdu. Do tuzemské ligy přišel v roce 2007, kdy si ho vyhlédla Slavia. Mickaël Tavares z pozice defenzivního záložníka odrážel nájezdy protihráčů, uměl ale pomoci i útoku a také díky němu Slavia získala titul. Ze země galského kohouta do středu Evropy. 8 francouzských fotbalistů, kteří zanechali stopu v české lize Reprezentant Senegalu si zahrál Ligu mistrů a řekl si o přestup do Hamburku. Tam se však neprosadil, stejně jako v Anglii a posléze v Nizozemsku. V sezoně 2014/15 se znovu objevil v české lize, odehrál 13 zápasů v dresu Mladé Boleslavi, vstřelil v nich jeden gól a následně zamířil do australského FC Sydney. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 17 Michael Ngadeu (Kamerun) Když do Slavie dorazil v létě roku 2016 za 1,4 milionu eur z Rumunska Michael Ngadeu, moc výrazně nepůsobil. Poměrně rychle ale přesvědčil o svých kvalitách, ze středu zálohy se přesunul na post stopera, kde patřil k nejlepším v lize. Kamerunský reprezentant během tří let v Edenu získal dva tituly a následně odešel za čtyři a půl milionu eur do belgického Gentu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 17 Simon Deli (Pobřeží slonoviny) Dříve se zkoušel prosadit na Letné, hrál také v Příbrami a Českých Budějovicích, ale až po příchodu do Slavie ukázal, co se v něm ukrývá. Simon Deli se vypracoval do role elitního ligového stopera a velkého oblíbence slávistických fanoušků. V Edenu se dokonce dostal do pozice kapitána a v létě roku 2019 odešel do Brugg. V zimě se ale vrátil na hostování zpátky do Slavie a pak zamířil do Turecka. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 17 Bony Wilfried (Pobřeží slonoviny) Kdyby měl v mládí Wilfried Bony trochu víc štěstí, mohl zamířit do Liverpoolu. Tam ale na testech neuspěl a v roce 2007 přišel do Sparty. Po roce, který odkopal v B týmu, se přesunul do ligového mančaftu a stal se hvězdou. Absolutní „exoti“. 6 fotbalistů z Afriky, kteří jsou dosud jedinými zástupci svých zemí v historii české ligy Na Letné zářil, dostal se do reprezentace Pobřeží slonoviny a řekl si o pozornost zahraničních klubů. V české lize odehrál 59 utkání a nastřílel 22 branek. Žádný z jeho krajanů jich nedal v historii tuzemské nejvyšší soutěže víc. Do ciziny odešel v polovině sezony 2010/11, kdy zamířil do nizozemského Arhnemu. Tam ve skvělých výkonech pokračoval, což ho nasměrovalo do Anglie, konkrétně do Swansea. I v Premier League válel na výbornou a vysloužil si životní přestup. Za 25 milionů liber se stěhoval v lednu roku 2015 do Manchesteru City. Foto: Profimedia.cz