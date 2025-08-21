„Zapomenutý“ reprezentant? Alex Král po odchodu ze Slavie vystřídal už 5 klubů

Odchovanec Zbrojovky Brno prošel mládeží Slavie, načež na seniorskou ligovou scénu prorazil v dresu Teplic. Okamžitě zazářil, v roce 2019 se ze Stínadel prosadil do reprezentace i zpět do Slavie, kde si zahrál třeba Evropskou ligu, v níž památným gólem, o němž ani sám nevěděl, pomohl k vyřazení favorizované Sevilly. Už po půl roce z Edenu však opět zmizel a vydal se na zahraniční cestu. Cestu, která byla mnohdy strastiplná a očekávaný věhlas zatím Královi příliš nepřinesla. Během uplynulých šesti let totiž český záložník vystřídal hned pětici angažmá, jejichž přehled najdete v následujících kapitolách.
Spartak Moskva (2019 – 2021)
Králův přestup do Ruska v létě 2019 mnohé překvapil, zájem o tehdy jednadvacetiletého středopolaře totiž projevovaly i mnohem prestižnější kluby než moskevský Spartak. Král ale pro svůj rozvoj zvolil Premier Ligu, kde nakonec strávil dva relativně úspěšné ročníky. V Moskvě byl po celou dobu stabilním členem základní sestavy a dohromady za klub odehrál 60 soutěžních zápasů.
V létě 2021 si v barvách české reprezentace zahrál na Mistrovství Evropy a další starty za Spartak už následně nepřidal.
West Ham United (2021 – 2022)
První ze série hostování Krále zavedlo do Londýna, kde doplnil českou kolonii ve West Hamu. Narozdíl od krajanů Součka s Coufalem se však do základní sestavy Hammers nikdy neprosadil a do Premier League během ročního angažmá nastoupil pouze jednou. I s pohárovými starty nakonec ve východním Londýně zapsal šest soutěžních zápasů a po sezoně tak nebylo překvapením, že klub opci na trvalý přestup nevyužil.
Schalke 04 (2022 – 2023)
Po vypuknutí ruské válečné agrese na Ukrajině Král využil možnosti přerušit smlouvu se Spartakem Moskva a v létě 2022 tak zamířil do Německa. V dresu Schalke se opět dočkal zápasového vytížení, celkem v něm odehrál 31 duelů. Sestupu slavného celku z Bundesligy ale zabránit nedokázal a po pouhém roce tak opět musel hledat angažmá jinde.
Union Berlín (2023 – 2024, 2025 - současnost)
V nejvyšší německé soutěži nakonec Král zůstal a z Gelsenkirchenu se přesunul do hlavního města. S Unionem Berlín si zahrál i Ligu mistrů, v níž dokonce skóroval do sítě slavného Realu Madrid. O stabilní místo v sestavě ale postupně přicházel a s příchodem nového trenéra Nenada Bjelicy většinu zápasů sledoval pouze ze střídačky. Přesto loni v létě po definitivním vypršení smlouvy se Spartakem Král do Unionu přestoupil natrvalo.
RCD Espanyol (2024 – 2025)
Pouhý měsíc po podpisu smlouvy s Unionem však Král opět měnil působiště. V rámci hostování tentokrát zamířil do Španělska, kde se stal posilou klubu RCD Espanyol z Barcelony. V něm se zařadil ke stabilním členům základní sestavy, v La Lize celkem odehrál sedmatřicet duelů. Výsledkově to ale z týmového pohledu nebylo zdaleka ono, Espanyol se sezonou protrápil a záchranu v nejvyšší soutěži si zajistil až v úplně posledním kole vítězstvím 2:0 nad Las Palmas. Tento duel byl zároveň posledním zápasem Alexe Krále ve Španělsku. Během léta se totiž z hostování vrátil zpět do Berlína, kde se na novou sezonu připravuje opět s Unionem.
