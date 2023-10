Zapomenutá hvězda. Jen pár fotbalistů, dokázalo to, co zvládl Hector Rial

Argentinec Héctor Rial byl součástí jednoho z nejlepších týmů v historii světového fotbalu. S Realem Madrid dokázal v letech 1956 až 1960 vyhrát pětkrát v řadě trofej pro nejlepší evropský klub v soutěži, jež byla předchůdcem současné Ligy mistrů. K tomu přidal čtyři vítězství ve španělské lize.

Chtěl ho sám Di Stéfano

Narodil v roce 1928 v Argentině a premiérové profesionální utkání odehrál v devatenácti letech v dresu San Lorenza. Během první sezony nastřílel ve 40 zápasech dvacet branek. Sportovní novináři v Jižní Americe začali brzy psát o tvořivém a silném hráči.

V roce 1950 se ucházel o práci ve Španělsku, ale jednání s Barcelonou ani s Valencií nedopadla dobře a proto se vrátil zpátky do Ameriky, kde v další sezoně oblékal dres celku Independiente Santa Fe. Ve čtyřiapadesáti zápasech nasázel 26 gólů a podobně úspěšný byl i během následujících dvou sezon v klubu Nacional.

A pak přišla nabídka, které se dalo jen těžko odolat. Z Realu Madrid se ozval legendární Alfredo di Stéfano a navrhl Rialovi, aby se připojil k Bílému Baletu. „Potřebuji parťáka, kterému když dám míč, tak mi ho zas vrátí zpátky,“ zdůvodňoval tehdy svoje náborové aktivity Di Stéfano.

Zrodila se legenda

Od svého debutu v Madridu v roce 1954 se stal jedním ze základních pilířů sestavy. Hned ve své první sezoně v Realu slavil zisk španělského titulu, což si později zopakoval ještě třikrát. Rial byl kormidelníkem Bílého baletu – diktoval tempo hry, uměl ve správný moment zpomalit i zrychlit, skvěle přihrával a střílel góly.

Pětkrát v řadě se radoval z vítězství v Poháru mistrů evropských zemí. Od roku 1956 do roku 1960 nebylo na starém kontinentě lepšího týmu.



Členem nezapomenutelného týmu Realu Madrid, který vybojoval pěkrát za sebou vítězství v Poháru mistrů evropských zemí, byl také útočník Héctor Rial (druhý zprava v dolní řadě). Na snímku je mužstvo po zisku třetí trofeje v roce 1958. Ve finále na bruselském Heysell stadionu porazil Bílý balet AC Milán 3:2.

Rial opustil Real Madrid po sedmi sezonách. Ve statistikách měl zapsáno 216 odehraných zápasů, v nichž nastřílel 85 branek, z toho 113 utkání zvládl ve španělské lize. V nich dal 60 gólů.

(Ne)zapomenutelná hvězda

Ve třiatřiceti letech zamířil do Espanyolu Barcelona, kde už však odehrál jen šest utkání. Během kariéry oblékl jednou argentinský národní dnes a pětkrát reprezentoval Španělsko.

U fotbalu ale zůstal i poté, co pověsil kopačky na hřebík. Jako trenér vedl například Mallorcu, Zaragozu, Las Palmas či španělský olympijský tým. Později trénoval reprezentaci Saúdské Arábie, Salvadoru či španělskou La Coruňu.

Rial zemřel ve věku 62 let v roce 1991. Dnes zná jeho jméno málokdo. Přitom není zase tolik hráčů, kteří v dresu Realu Madrid vybojovali nejcennější evropský pohár. A takových, co to zvládli pětkrát za sebou, je jen pár. Jedním z mála, jimž se to podařilo, byl právě Héctor Rial…