Zapomeňte na experty. Toto je 10 nejlepších fotbalistů všech dob podle hlasování fanoušků

Portál The Top Tens, který nechává své uživatele hlasovat o stovkách nejrůznějších věcí a vytváří z jejich hlasů bezpočet zajímavých i méně zajímavých žebříků, nechal letos vytvořit fotbalové fanoušky pořadí nejlepších hráčů historie. Jak to dopadlo, na to odpovídají následující kapitoly a fotogalerie.

10. David Beckham (Anglie) David Beckham se stal ikonou anglického fotbalu. Záložník, který proslul fantastickým zahráváním přímých kopů, strávil osm sezon na Old Trafford a šestkrát se s Manchesterem United radoval z titulu mistra anglické Premier League. Jednou se napil i z poháru pro vítěze Ligy mistrů. FOTO: 32 (ex)manželek a (ex)přítelkyň anglických (ex)fotbalistů Čtyři roky působil na San Bernabeu a následně vyrazil popularizovat fotbal do Spojených států, kde spojil svůj sportovní osud s klubem Los Angeles Galaxy. Kariéru ukončil v roce 2013 titulem v dresu Paris Saint-Germain ve francouzské Ligue 1. Foto: Profimedia.cz

9. Franz Beckenbauer (Německo) „Der Kaiser Franz“ neboli Císař Franz byl patrně nejlepším fotbalovým obráncem všech dob. Přezdívku získal díky vůdčím schopnostem, fantastického hernímu stylu a obrovskému přehledu. Dvakrát vyhrál Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy, ve své vlasti se stal čtyřikrát hráčem roku. Dodnes je považován za nejlepšího německého fotbalistu všech dob. Hráč, který strávil dvanáct sezon v Bayernu Mnichov, je považován za prvního moderního beka v dějinách fotbalu a „vynálezce postu libera.“ Je s podivem, že stejně jako jeho krajané Sammer a Matthäus začínal jako záložník a do zadní řady se přesunul až později. Nezapomenutelní velikáni. Legendární „Císař“ Franz a 10 dalších nejlepších fotbalových obránců všech dob S Bayernem vyhrál čtyřikrát německou Bundesligu, pak se mu to povedlo ještě na sklonku kariéru v dresu Hamburku. Třikrát se radoval z vítězství v Poháru mistrů evropských zemí, jednou v Poháru vítězů pohárů. Ve sbírce má titul mistra Evropy i světového šampiona. Po skončení aktivní kariéry se stal trenérem a zase sbíral jeden úspěch za druhým. Vyhrál s Marseille francouzskou ligu, s Bayernem Bundesligu a Pohár UEFA a v roce 1990 s německou reprezentací i titul mistra světa. Vedle Brazilce Maria Zagala a Didiera Deschampse je jediným člověkem na světě, kterému se to podařilo jako hráči i v roli kouče. Foto: Profimedia.cz

8. Ronaldinho (Brazílie) Když měl svůj den, byl Brazilec Ronaldinho božský a nepřekonatelný. Na cestě k brance dělal z protihráčů jen nebohé panáky a statisty. Ronaldinho odcházel do fotbalového důchodu jako král, který vyhrál prakticky všechny trofeje, které byly k mání. Výčet všech by byl delší než týden před výplatou, takže zmíníme jen ty nejdůležitější. V roce 2005 získal prestižní Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety, o tři roky dříve se stal mistrem světa, dvakrát byl vyhlášen nejlepším hráčem na světě, s Barcelonou vyhrál Ligu mistrů a dva španělské tituly, v AC Milán zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Serie A. FOTO: Tak pracuje mistr Čas. Podívejte se, jak vypadali slavní fotbalisté na začátku a na konci své kariéry Mnozí mohou možná namítat, že jeho kouzelnické kousky s míčem se nijak výrazně neliší od těch, které předváděl Diego Maradona nebo jež dnes provádí na hřišti Lionel Messi, ale R10 byl jiný. V jeho hře byla totiž vždycky až dětská nevázanost, drzost a osvěžující radost. Foto: Profimedia.cz

7. Ronaldo (Brazílie) Pamatujete, jak se před lety loučil exhibičním zápasem obtloustlý Brazilec s fotbalem a nedokázal trefit branku ani z těch největších šancí? To už byl úplně jiný Ronaldo než ten, který zářil na přelomu tisíciletí v dresech Eindhovenu, Barcelony, Interu Milán, Realu Madrid nebo milánského AC. Ronaldo a spol. aneb 23 nejbáječnějších tlusťochů ve fotbalové historii Říkalo se, že Ronaldo je největší brazilská hvězda od dob Pelého. Přezdívalo se mu Fenomén a on oprávněnost této přezdívky dokazoval v každém utkání. Díky své rychlosti, schopnosti driblovat a střeleckým instinktům je dodnes považován za jednoho z nejlepších hráčů v moderní historii fotbalu V národním týmu hrál od roku 1994 do roku 2002, získal dva tituly mistra světa a je dvojnásobným držitelem Zlatého míče pro nejlepšího hráče planety (1997 a 2002). Foto: Profimedia.cz

6. Johan Cruyff (Holandsko) Bývalý nizozemský fotbalista a trenér Johan Cruyff byl podle mnohých expertů i fanoušků největším fotbalovým géniem všech dob. Stal se třikrát nejlepším evropským hráčem (1971, 1973, 1974), v roce 1999 byl zvolen evropským hráčem století v anketě Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků, a zároveň skončil za Brazilcem Pelém na druhém místě na světě. Kromě toho se také nesmazatelně zapsal do dějin Barcelony. Zvěčnělí bohové. 6 fotbalistů, kteří se dočkali odhalení vlastní sochy v nejmladším věku Cruyff byl známý pro své perfektní technické dovednosti, rychlost a akceleraci, ale jeho největší kvalitou bylo myšlení a intuice. Málokdo v historii uměl tak dokonale číst hru a posílat spoluhráčům nečekané a na milimetr přesné pasy. Dokázal překvapivými přihrávkami zcela rozložit obrany soupeřů. Po skončení kariéry se vydal na trenérskou dráhu, která byla podobně úspěšná jako ta hráčská. S Barcelonou vyhrál čtyřikrát španělskou La Ligu, jednou Pohár mistrů evropských zemí a Pohár vítězů pohárů, stál také u zrodu legendární mládežnické akademie La Masia, jež vyprodukovala některé z nejvýraznějších hráčů katalánského velkoklubu. Foto: Profimedia.cz

5. Zinedine Zidane (Francie) Záložník Zinedine Zidane, mistr světa i Evropy, vítěz Ligy mistrů a trojnásobný držitel ocenění Nejlepší světový hráč roku, zakončil profesionální kariéru po finále mistrovství světa v roce 2006, které vstoupilo do historie fotbalu. Zizu v něm v nastaveném čase udeřil hlavou do hrudi Itala Materazziho, uviděl červenou kartu musel předčasně pod sprchy. Francie boj o titul prohrála, Zidane byl ale přesto vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu. Tohle by byl neporazitelný tým! Nejlepší fotbalová jedenáctka 21. století V jeho hře nikdy nechyběla vášeň, obrovské nasazení, kreativní myšlení, dokonalá technika a vůle po vítězství. Kombinace těchto prvků z něho dělá jednoho z nejlepších hráčů všech dob. Foto: Profimedia.cz

4. Cristiano Ronaldo (Portugalsko) Pětinásobný držitel Zlatého míče FIFA je nejlepším hráčem, který kdy nosil na dresu číslo 7. CR7 - monogram jeho jména s tímto numerem se stal solidní obchodní značkou. Cristiano Ronaldo je fenomenální a komplexní útočník, který vyniká kreativním myšlením, předvídavostí, má skvělé zrychlení, dokonalou techniku a obrovský cit pro míč. Patří mezi nejlepší exekutory přímých kopů. Absolutní králové! Těchto 11 fotbalistů vyhrálo aspoň pětkrát Ligu mistrů či Pohár mistrů evropských zemí Přehled jeho rekordů a úspěchů je obrovský a jistě k nim ještě další přidá. Jen namátkou – kromě toho, že je pětinásobným držitelem Zlatého míče, třikrát vyhrál anglickou Premier League s Manchesterem United, dvakrát španělskou La Ligu s Realem Madrid a dvakrát italskou s Juventusem. S prvními dvěma jmenovanými kluby také dokázal vybojovat pohár pro vítěze Ligy mistrů (s Bílým baletem dokonce čtyřikrát) a Superpohár. Z evropských šampionátů má doma kompletní sérii medailí - zlato (2016), stříbro (2004) a bronz (2012). Foto: Profimedia.cz

3. Lionel Messi (Argentina) Vypadá to, že Argentinec Lionel Messi je hráčem z jiné planety. Proč by jinak měl ve smlouvě výstupní klauzuli, podle níž může odejít do jiného klubu, pokud zájemce zaplatí 700 milionů eur? Je však nereálné, že by za něho tyto peníze někdo zaplatil. Navíc možná po sezoně odejde z Barcelony úplně zadarmo, protože mu vyprší kontrakt a k jeho prodloužení se zatím moc nemá. Aktuální tržní ceny 12 nejdražších fotbalistů současnosti. Za ty prachy by rok fungovalo krajské město Messi zvládá další a další sezony s takovou lehkostí a bravurou, až to bere dech. Vzhledem k věku se dá předpokládat, že fotbal na superšpičkové úrovni může hrát ještě nějakou tu sezonu, což hodnotu šestinásobného držitele Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa drží pořád pěkně nahoře. O jeho marketingovém potenciálu snad ani není třeba mluvit. Foto: Profimedia.cz

2. Pelé (Brazílie) Narodil se jako Edson Arantes do Nascimento, ale celý svět ho zná pod krátkou přezdívkou Pelé. Na této planetě neexistuje slavnější fotbalista, což potvrzuje i citace z jeho autobiografie: „Nechte mě o tom chvíli přemýšlet. Ne… ne, nikdy jsem nebyl na místě, kde by mě lidé neznali.“ Zázrační „kanárci“. Toto je 10 nejlepších brazilských fotbalistů všech dob Pelé debutoval v brazilské reprezentaci, když mu bylo pouhých 16 let a zúčastnil se tří světových šampionátů. Jeho jméno se stalo synonymem pro slovo fotbal. O Pelém byly už popsány tuny papíru. Ani dlouhá léta poté, co ukončil profesionální kariéru, jeho sláva nepohasíná. Pro ty, kdo pamatují kousky, jež prováděl na hřišti, je to pochopitelné. Foto: Profimedia.cz