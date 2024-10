Zápasy NHL v pražské O2 areně už sledovalo přes 100 tisíc diváků. Brzy přibudou další desetisíce

O víkendu nás čeká osmé a deváté zastavení slavné NHL v Praze. Zápasy New Jersey Devils s Buffalem Sabres bude opět sledovat zaplněná O2 arena.

V Praze bylo dosud sehrálo sedm zápasů NHL. Premiéru nabídly v roce 2008 dva duely Tampy Bay s New Yorkem Rangers, o dva roky později pak do české metropole dorazily výběry Phoenixu a Bostonu a před pěti lety to byla Philadelphia s Chicagem.

Není divu, že tato výjimečná akce láká fanoušky. Kolik diváků dosavadní zápasy NHL v O2 areně sledovalo? Na tuto otázku odpovídá přehledná tabulka.

Rok Zápas Počet diváků 2008 Tampa Bay Lightning - New York Rangers 1:2 17 085 2008 New York Rangers - Tampa Bay Lightning 2:1 17 085 2010 Boston Bruins - Phoenix Coyotes 2:5 15 299 2010 Phoenix Coyotes – Boston Bruins 0:3 12 990 2019 Philadelphia Flyers – Chicago Blackhawks 4:3 17 463 2022 Nashville Predators - San Jose Sharks 4:1 16 648 2022 San Jose Sharks - Nashville Predators 2:3 17 023

Foto: Profimedia.cz