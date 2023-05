Zanechali stopu. 4 čeští fotbalisté, kteří oblékli dres maďarského klubu Puskás Akadémia

V létě roku 2019 byl vyexpedován do maďarského klubu Puskás Akadémia, kde se znovu rozstřílel a patřil k oporám mužstva. Ve 44 zápasech ve všech soutěžích, do kterých nastoupil, dal 15 gólů. Po necelých dvou letech zamířil na několikaměsíční štaci do konkurenčního Diósgyöru v létě roku 2021 podepsal dvouletou smlouvu v Olomouci.

Než plzeňský odchovanec David Vaněček odešel na začátku ledna roku 2019 do Skotska, dal v nejvyšší soutěži 28 branek. Rádi na jeho branky vzpomínají především v Teplicích, odkud do Hearts zamířil. V ostrovním klubu však odehrál jen sedm utkání a angažmá mu pořádně zhořklo, protože si nesedl s trenérem.

Byl oporou Baníku a vypracoval se do pozice jednoho z nejlepších stoperů celé ligy. Bojoval o místo v kádru pro mistrovství Evropy a o jeho podpis měl zájem Puskás. O přestup stál i Patrizio Stronati, jednání se ale táhla. Vedení ostravského celku však nakonec svou oporu pustilo a obránce s italskými kořeny v létě 2021 přestoupil - maďarský klub za něho zaplatil okolo 25 milionů korun. Osmadvacetiletý obránce je v klubu stále a smlouvu má podepsanou až do konce ročníku 2024/25.

Jakub Plšek

Jakub Plšek do Maďarska odešel v lednu roku 2020. Devětadvacetiletý záložník odehrál v české lize 116 zápasů za Olomouc a do statistik si připsal 26 branek. V ročníku 2016/17 byl nejlepším střelcem soutěže. V Maďarsku se mu povedl premiérový ročník, který zakončil se sedmi ligovými góly a třemi nahrávkami. Od další sezony však jeho výkonnost i nasazování do zápasů klesá. Z českých fotbalistů však v barvách Puskáse nikdo neodehrál víc zápasů než a také má na kontě nejvíc branek. V Klubu má podepsanou smlouvu do roku 2025.

Foto: Profimedia.cz