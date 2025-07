Zanechali stopu. 4 čeští fotbalisté, kteří dosud oblékli dres maďarského klubu Puskás Akadémia

Vládcem minulého ročníku maďarské ligy se stal už posedmé v řadě Ferencváros, na druhém místě tabulky skončil celek Puskás Akadémia, který si tak zajistil místo v kvalifikaci o postup do Konferenční ligy. Tento tým měl v sezoně 2024/25 na soupisce i dva české hráče.

David Vaněček (2019 až 2021)

Bilance v klubu Puskás Akadémia: 44 zápasů - 15 branek

Než plzeňský odchovanec David Vaněček odešel na začátku ledna roku 2019 do Skotska, dal v nejvyšší soutěži 28 branek. Rádi na jeho branky vzpomínají především v Teplicích, odkud do Hearts zamířil. V ostrovním klubu však odehrál jen sedm utkání a angažmá mu pořádně zhořklo, protože si nesedl s trenérem.

V létě roku 2019 byl vyexpedován do maďarského klubu Puskás Akadémia, kde se znovu rozstřílel a patřil k oporám mužstva. Ve 44 zápasech ve všech soutěžích, do kterých nastoupil, dal 15 gólů. Po necelých dvou letech zamířil na několikaměsíční štaci do konkurenčního Diósgyöru v létě roku 2021 podepsal dvouletou smlouvu v Olomouci.

Foto: Profimedia.cz