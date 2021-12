Zámořské spekulace sílí. Podívejte se, do kterých klubů by mohl zamířit Tomáš Hertl

Osmadvacetiletý Hertl nastřílel v utkání s Calgary svůj čtvrtý hattrick v NHL a aktuálně je s dvanácti góly nejlepším českým střelcem v soutěži. Český útočník je už devátou sezonu hráčem San Jose, to by se ale brzy mohlo změnit. V zámoří totiž stále více sílí spekulace o Hertlově výměně. Do kterých klubů by podle zahraničních novinářů mohl zamířit? Podívejte se.

Boston Bruins O jednoho elitního českého centra Boston v létě přišel, dalšího by ale mohl získat. David Krejčí teď válí v Olomouci a vedení Bruins by se hodil další centr jako sůl. V Bostonu působí Charlie Coyle, ovšem pokud chce organizace zaútočit na Stanley Cup, potřebuje ještě víc. Sázka na Hertla by mohla být ideální, tím spíš, když už v týmu působí česká kolonie ve složení Zbořil, Pastrňák, Nosek a Kaše. Foto: Profimedia.cz

Minnesota Wild Hodně se mluví také o Minnesotě. Wild postavili silný tým, který je nyní dokonce nejlepší v celé Západní konferenci, je ale otázkou, zda Minnesota toto tempo vydrží až do konce sezony. V zámoří se nahlas mluví o tom, že tým potřebuje jednoho dalšího elitního centra. Sázka by mohla padnout právě na Hertla. Foto: Profimedia.cz

Colorado Avalanche Colorado v minulé sezoně získalo po dlouhých dvaceti letech Prezidentský pohár, na vysněný Stanley Cup ale nedosáhlo. Také letos Laviny hrají vysoko a tým bude opět útočit na nejvyšší mety. S Coloradem býval dlouho spojován Jack Eichel, ten ale nakonec zamířil do Vegas. Avalanche tak shánějí elitního centra dál a hodně se jim prý líbí Hertl, jenž by společně s Nathanem MacKinnonem a Nazemem Kadrim představoval velikou útočnou sílu. Foto: Profimedia.cz