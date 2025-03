Zámořská mise. 3 čeští fotbalisté, kteří by se měli potkat v MLS

Je tomu už více než rok, co Pavel Bucha opustil Plzeň a přestoupil do Cincinnati. Za Viktorku odehrál přes 120 ligových duelů, starty sbíral i v pohárové Evropě. Byl produktivní, patřil k oporám, v roce 2022 získal titul. Sedmadvacetiletému záložníkovi se daří i v USA, v MLS dosud odehrál 37 zápasů, dal čtyři góly a přidal dvě nahrávky.

V roce 2016 odešel z Frýdku-Místku do německého Kolína nad Rýnem. Krátce hrál ligu v Karviné, poté se zase vrátil do Německa. V létě roku 2022 se vydal o kus dál a zamířil do St. Louis. Pětadvacetiletý záložník a bývalý mládežnický reprezentant nastoupil v MLS zatím do 43 zápasů, ve kterých vstřelil čtyři branky. V této sezoně ale zatím do základní sestavy nepatří.

Pokračování 4 / 4

Ondřej Lingr (Houston Dynamo?)

Třetím českým fotbalistou v MLS by se měl stát Ondřej Lingr. Ten v roce 2023 opustil ve velké formě Slavii a zamířil do Feyenoordu, se kterým si zahrál i Ligu mistrů. V Rotterdamu si ale nezískal pevný flek v sestavě, a tak se vrátil zpátky do Edenu. Jenže restart ve Slavii nevyšel, Lingr se nedostal do základní sestavy a není ani produktivní. Už brzy by se tak měl stěhovat znovu – jeho novým fotbalovým domovem se stane Houston, který by měl za ofenzivního hráče zaplatit 60 milionů korun.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia