Záložní reprezentace. 4 náhradní útočníci, kteří mohou doplnit národní tým

Je to tady zase. Česká reprezentace řeší před duelem ve Skotsku koronavirus a nikdo neví, jaký tým nakonec k zápasu odletí. V Izraeli byl z českých útočníků k dispozici jen Matěj Vydra (na snímku), nyní ale na svou případnou šanci čekají i čtyři ligoví útočníci. Kteří to jsou? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Foto: Profimedia.cz