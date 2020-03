Zakletá trofej. 10 úžasných fotbalistů, kteří by si zasloužili Zlatý míč, ale nikdy ho nezískali

10. Eric Cantona (Francie)

Na podzim roku 1992 to měl kouč Alex Ferguson na Old Trafford pořádně nahnuté. Po katastrofálním startu do sezony se už nahlas mluvilo o jeho vyhazovu, ale pak přišel zázrak. Jmenoval se Eric Cantona a Red Devils ho získali za 1,2 milionu liber z konkurenčního Leedsu.

Francouzský forvard, který proslul nejen svým nesporným talentem a fotbalovou genialitou, ale také arogantními výstřelky, jako by do týmu přinesl přesně to, co mu chybělo – agresivní herní projev a branky. Cantona odehrál za United pět sezon, během nichž pomohl vybojovat čtyři ligové tituly, dvě vítězství v FA Cupu a nastřílel přes 150 gólů.

Ve francouzském dresu debutovala legenda Manchesteru United v roce 1987, jenže pak se pohádal s trenérem a do mužstva, které odjelo na mistrovství světa do Itálie v roce 1990, se nevešel. V roce 1994 se Francouzi nečekaně na šampionát vůbec nekvalifikovali a o tři roky později pověsil Eric Cantona kopačky na hřebík a stal se z něho herec. Bylo mu tehdy pouhých 31 let. O rok později vyhrála Francie mistrovství světa na domácí půdě…

Foto: Profimedia.cz