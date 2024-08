Zajistí Dynamu titul? 3 hvězdy, které během léta získaly Pardubice do týmu

I když by v zámoří mohl pokračovat v kariéře, rozhodl se pro návrat do vlasti a upsal se až do roku 2029 Pardubicím. V osobě bronzového medailisty z mistrovství světa v roce 2022 získává Dynamo silového forvarda, který by mohl patřit k nejproduktivnějším hráčům v extralize.

V roce 2020 odešel do Finska a tamní hokej mu dokonale sedl. Nejdříve hrál rok v Tappaře Tampere a od sezony 2021/22 řádil v Lahti. Byl tak výrazný, že přece jen přišla nabídka z NHL a on loni v létě podepsal roční smlouvu s Ottawou. Většinu ročníku strávil ve farmářském týmu Belleville Senators, ale 20 střetnutí odehrál i v nejprestižnější zámořské lize. Zaznamenal v nich dva body za gól a nahrávku.

Českobudějovický odchovanec Jiří Smejkal se ještě před osmnáctými narozeninami přesunul za Atlantik a dva roky hrál v juniorské lize WHL. Skauty klubů z NHL ale o svých kvalitách zřejmě nepřesvědčil, protože v draftu po něm nesáhl žádný vybírající. V roce 2016 se vrátil do Evropy, rok hrál v KHL v barvách Záhřebu, načež se přesunul do Sparty, kde vyjma krátké anabáze v Chomutově vydržel do konce ročníku 2019/20.

V osmatřiceti letech má Červenka obrovské zkušenosti, ale stále je nebývale kvalitním hráčem, na němž se zatím věk nijak zásadně neprojevuje. Kapitán národního týmu z letošního šampionátu v Praze se na východě Čech upsal do roku 2026.

Po devíti úspěšných letech strávených ve Švýcarsku se vrací do české extraligy útočník Roman Červenka. Naposled v ní hrál v sezoně 2015/16 v dresu Chomutova. Dvojnásobný mistr světa bude jednou z nejzářivějších hvězd tuzemské nejvyšší soutěže a v Pardubicích od něj nečekají nic menšího, než že dovede mužstvo ke zlatým medailím.

Pokračování 4 / 4

Andrej Šustr (obránce) – 33 let

Bylo to překvapení, když se před sezonou 2021/22 vrátil po dvou letech v KHL, kde hájil barvy čínského Kunlunu, do NHL obránce Andrej Šustr. Z elitní zámořské ligy odcházel po ročníku 2018/19, když za oceánem strávil v juniorských soutěžích a později ve farmářských týmech a v NHL deset let.

V roce 2021 se upsal na rok Tampě Bay, kde strávil drtivou většinu času v minulosti. Lightning však s českým bekem zřejmě počítali jen jako s pojistkou pro případ, že by se zranil někdo z prvního týmu. Z klubu ho poslali do farmářského celku Syracuse Crunch a ještě než skončila sezona, byl vytrejdován do Anaheimu.

V létě 2022 podepsal roční kontrakt s Minnesotou, v elitní lize se však v dresu Wild neobjevil a působil jen ve farmářském týmu. Na začátku loňského března se zásluhou trejdu dostal zpět do Anaheimu, ale opět putoval na farmu. Dál už to v zámoří nezkoušel a vrátil se do Evropy. Minulou sezonu strávil v Kolíně a hrál v německé lize, minimálně tu nadcházejí ale odehraje v Pardubicích, kde podepsal ročník kontrakt.

Třiatřicetiletý, více než dvoumetrový obr, který má na kontě čtyři stovky zápasů v NHL, by měl řádně vyztužit defenzívu Dynama. V Pardubicích si odbude extraligový debut, protože do zámoří odcházel z mateřské Plzně jako velmi mladý a v české nejvyšší soutěži nikdy nehrál.

Foto: Profimedia.cz