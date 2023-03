Zajímavý výběr. 5 českých obránců, kteří by mohli být volní pro mistrovství světa

Český tým by na světovém šampionátu mohl být opět hodně silný. Volný bude Tomáš Hertl, Dominik Kubalík, Jakub Vrána i několik gólmanů. K dispozici by mohlo být také pár obránců. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Člen stříbrné dvacítky startoval už na loňském šampionátu ve Finsku. A do týmu se klidně může dostat i letos. Columbus, který jej draftoval z šesté pozice, do vyřazovacích bojů neprojde. Devatenáctiletý bek však odehrál v NHL jen dva zápasy, zbytek sezony působí na farmě.

Radko Gudas (Florida Panthers)

V posledních dnech zámořských přestupů se spekulovalo o tom, že by Radko Gudas mohl opustit Floridu. Důrazný bek však u Panthers zůstal a s týmem bojuje o postup do play-off. Zatím je na hraně. Pokud by byl volný, mohl by přijet na šampionát. Na mistrovství světa se dvaatřicetiletý bek představil naposledy v roce 2019.

Foto: Profimedia.cz