Zajímavé zboží ze Slovenska. Tohle jsou nejhodnotnější hráči Niké ligy

Blackman neváhal, vidina mistrovských titulů a evropských pohárových utkání byla přeci jen příliš lákavá. Od přestupu do hlavního města jeho cena stále roste, v uplynulé sezoně v Niké lize nastoupil v 27 zápasech a zasáhl také do všech osmi představení Slovanu v Lize mistrů.

Letos čísla chorvatského záložníka již tak vysoká nebyla, přesto byl stále velice důležitým článkem bratislavského mužstva. Odehrál 29 ligových zápasů, sedmkrát naskočil ve skupině v Lize mistrů, kde mimochodem skóroval ve slavné Allianz Areně v utkání proti Bayernu Mnichov. Zahrál si také proti svým bývalým spoluhráčům z Dinama Záhřeb, a to dokonce s kapitánskou páskou na ruce.

Ve dvaceti letech je jedním z nejzajímavějších mladých talentů Niké ligy. Odchovanec Slovanu v jeho A-týmu působí již od osmnácti a za tu dobu stihl kromě dvou titulů a třinácti ligových branek posbírat také cenné starty v Konferenční lize i Lize mistrů. V ní si v uplynulém ročníku výrazně zvedl akcie mimo jiné díky gólu do sítě slavného AC Milán. Pravidelně nastupuje také za mládežnické výběry slovenské reprezentace.

Dávid Strelec (6,5 milionů eur)

Rodák z Nových Zámků je dalším talentovaným produktem akademie bratislavského Slovanu. Do jeho A-týmu se začal prosazovat už v 17 letech a coby hrotový útočník dělal čest svému příjmení. V roce 2021 dokonce coby dvacetiletý zaujal skauty z italské Serie A, kde podepsal smlouvu se Spezií. V jejím dresu ve dvou sezonách naskočil do 17 ligových zápasů, v nichž si připsal jednu branku. Následovalo hostování v druholigové Reggině, které ale v roce 2023 vyústilo v návrat domů do Bratislavy.

V dresu mateřského Slovanu Strelec opět zářil a v uplynulé sezoně v lize nastřílel hned 20 branek. V Lize mistrů se trefil dvakrát, na body to však Belasým nikdy nestačilo. Pravidelně nastupuje také za reprezentaci, ve 24 letech je slovenskému fotbalu stále velkou nadějí, která neuniká pozornosti velkých evropských klubů. Naposledy se spekulovalo o možném zájmu skotského Celtiku.

Foto: Profimedia.cz